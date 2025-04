Oblačno i kišovito širom BiH: Evo gdje danas stižu pljuskovi

Prije podne u Bosni je ponegdje moguća slaba kiša ili rosulja. Poslije podne lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne.

Na jugu i jugozapadu zemlje slaba do umjerena bura, a u ostalim područjima slab sjeveroistočni vjetar,pišu Vijesti

Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 26 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi.

Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 17 °C.

Facebook komentari