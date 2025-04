Zvizdić: RS će morati platiti dug, možda od PDV-a ili novca za zgradu UIO-a

Vlada Republike Srpske će morati platiti (dug po tužbi Viaducta). Moja poruka građanim u RS-u je da moraju znati da ih trenutno rukovodstvo SNSD-a vodi u dužničko ropstvo i bukvalni bankrot RS-a jer svi ovi arbitražni postupci su teški 2,2 milijarde maraka, kazao je za N1 predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić.Usvojeno je šest zaključaka koji se tiču izmirenja duga koje slovenačka firma ‘Viaduct’ potražuje od bh. entiteta Republika Srpska. O tome je jučer raspravljao i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Dok traju rasprave, dug raste. Ko će ga na kraju platiti?Na kraju će dug morati platiti Vlada RS-a u skladu sa sporazumom iz 2017. koji je potpisalo Vijeće ministara i Vlada RS-a. Prema tom sporazumu u članu 4. Vlada RS-a se obvezuje da će bezuslovno isplatiti čitav dug.

Kako smo došli u situaciju da se sada novac potražuje od BiH?

Prije svega što je BiH subjekt međunarodnog prava i zato je tužena Bosna i Hercegovina, a ne Republika Srpska. Modeli koje je predložio minister Amidžić nisu oni koji slijede ovaj sporazum i ne slijedi finansijsku logiku isplate sredstava. Bez obzira koji model se odabere, da se riješi ovo pitanje, osnova mora biti na sporazumu iz 2017. – da je problem nasto zbog neodgovornog ponašanja Vlade RS-a i da oni moraju isplatiti dug. Najvažnije je naći pravi model koji će biti matrica za buduće arbitražne procese.

Mislim da ne bi trebali prihvatiti model prema kojem će BiH platiti dug. U našem domaćem zakonodavstv kada govorimo o uplati sredstava sa jedinstvenog računa koji ide prema entitetima postoje članovi koji veoma precizno kažu da entiteti mogu povući sredstva kada otplate sve međunarodne obaveze. Obzirom da RS nije otplatila ovu obavezu onda od sredstava od PDV-a treba uzeti i platiti ovu arbitražnu presudu. Drugi model je da se sa sredstava kapitalnih izdataka, poput onih za kupovinu zgrade UIO-a u Banjaluci, da se privremeno preuzme novac i isplati dug kako BiH i institucije ne bi trpjele posljedice neodgovornog ponašanja ministara iz SNSD-a u Vijeću ministara BiH i Vladi RS-a.Navodno opcija nagodbe sa “Viaductom” koštala je svega milion eura? Pokušava li vlast u entitetu ovaj problem prebaciti na nivo države?

Sasvim sigurno to pokušavaju, kao i buduće arbitražne presude, ali u tome neće uspjeti. Morat će to platiti. Moja poruka građanim u RS-u je da moraju znati da ih trenutno rukovodstvo SNSD-a vodi u dužničko ropstvo i bukvalni bankrot RS-a jer svi ovi arbitražni postupci su teški 2,2 milijarde maraka. To bi bio potpuni ekonomski slom i propast RS-a. Ovo neće biti transverirano na nivo BiH, ovo moraju plati uzročnici ovih odluka,piše N1

