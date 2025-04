Za 3 mjeseca u FBiH bez posla ostalo preko 8 hiljada ljudi

Statistički pokazatelji za bh. entitet FBiH nimalo nisu povoljni. Na to ukazuje i struka. Za N1 je o tome govorio i poduzetnik Elvis Pivić, član Upravnog odbora eComm Asocijacije u BiH.Predstavio kakvo je raspoloženje kod privrednika nakon odluka Vlade FBiH od kojih je evo prošlo više od tri mjeseca.

“Raspoloženje varira u zavisnosti kome šta vjerujete. S jedne strane imamo Vladu FBiH koja govori da to nije imalo nikakav negativan utjecaj na privredu i privredne tokove u FBiH, a samim tim i u BiH. S druge strane poslodavcima su znatno uvećani operativni troškovi na neplaniran i neočekivan način na način da se to dogodilo pred sami početek fiskalne godine. Mi sada vidimo da Vlada FBiH pokušava kroz određene inicijative da se to kompenzira. Mislim da je načinjena šteta kada je u pitanju privreda i privredni tokovi u FBiH za ovu godinu. Populizam i ekonomske mjere ne mogu ići jedni s drugim”, rekao je on.Da je ekonomska situacija u FBiH ukazao je i federalni zastupnik Stranke za BiH i ekonomista Admir Čavalić koji je referišući se na službene podatke Porezne uprave FBiH pokazao enorman rast nezaposlenih u FBiH od početka godine.

“Za razliku od februara kada smo imali pad zaposlenosti od 1.733 (u zadnjih pet godina uvijek je bio rast), sada je mart ispao i gori sa padom od 2.327. Mart bi također trebao biti mjesec oporavka. Dakle ovo je rezultat od početka godine: Januar: -4.589, februar: -1.733, mart- 2.327”, napisao je Čavalić.Trumpova odgoda carina nije umirila tržišta, strah od ogromne recesije još je tu. Istovremeno, bukti ‘trgovinski rat’ sa Kinom, pa ne izostaju ni pitanja o eventualnom uticaju na promjenu cijena kinisekih proizvoda u svijetu i funkcionisanja platformi Temu i Shein. Šta bi priča puna neizvjesnosti mogla donijeti potrošačima u Bosni i Hercegovini o svemu tome govorio je za N1 Pivić što možete pogledati u videu,piše N1

