Politička kriza u BiH u rukama HDZ-a: Bez njih će se teško smijeniti SNSD kadar

Darko Ćulum, putem pojedinih medija, poručuje, nema namjeru da se vraća u SIPA-u. Kome je odan pokazao je jutros. Bio je na sastanku s ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Sinišom Karanom i načelnikom policije, koji su mu poželjeli dobrodošlicu u entitetski MUP. No, njegov radno-pravni status ostaje nepromijenjen.

“Sve dok Vijeće ministara, kao institucija koja imenuje direktore i zamjenike i ne razriješi, oni ostaju u svojoj dužnosti. Bez obzira na dopis, tako da u tom smislu i formalno-pravno agencije će raditi”, pojasnila je Borjana Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH.

Iz Ministarstva sigurnosti BiH ponavljaju, SIPA, uprkos svemu, ostaje funkcionalna.

“Gospodin Ćulum je prenio ovlaštenja Ernadu Musiću vezano za signiranje pošte, s obzirom na to da i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, Suad (Hasanović) je načelnik, pomoćnik direktora, načelnik Kriminalističko-istražnog odjela i on ima operativne nadležnosti, sve do momenta dok se Ćulum ne razriješi na Vijeću ministara BiH, sva njegova ovlaštenja su validna”, naveo je Ivica Bošnjak, v.d. ministra sigurnosti BiH.

Za Stašu Košarca, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Srđana Amidžića, ministra finansija BiH scenarij kakav je pripremilo Ministarstvo sigurnosti BiH bio je neprihvatljiv. Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH optužila je članove SNSD-a za propast današnje sjednice, jer došli su, kaže, Krišto samo s namjerom da se Ćulum razriješi.

“U ovoj situaciji jedino što je trebalo je razriješiti direktora SIPA-e na njegov lični zahtjev i to smo ponudili kao jedinu tačku dnevnog reda. Vi dobro znate propise koje je donijela Narodna skupština da SIPA nema nikakvo djelovanje u RS i nas potpuno ne interesuje SIPA, ne, ovom informacijom se pokušalo da se verifikuje ponovo SIPA u institucijama. Za nas iz RS, SIPA ne postoji”, naveo je Košarac.

Važno je bilo, kažu predstavnici Bošnjaka u Vijeću ministara BiH, ostaviti formalno-pravno Darka Ćuluma na čelu SIPA-e, jer jedino tim putem ovlaštenja koje je prenio na nekolicinu uposlenika, imaju uporište.

“Da su prihvatili njegovu mi ne bi imali ni ovlaštenja koje smo prenijeli na ljude i mislimo da bi bila SIPA skroz blokirana. Kada pitate ko bi bio imenovan v.d. u razgovorima vi znate da Nezavisni odbor mora predložiti neke stvari i koliko smo mi razumjeli v.d. se ne može imenovati ni zamjenika ni direktora”, pojasnio je Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Vijeće ministara BiH nema rok, tvrdi Hurtić, unutar kojeg se o ostavci Ćuluma mora odrediti. A vrijeme curi i što se tiče imenovanja novog ministra sigurnosti. Predsjedavajuća Krišto nije u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog da to bude Nebojša Vukanović, iako je 19 zastupnika to od nje zatražilo. Krišto pojašnjava i zašto.

“Upravo ova inicijativa koju su uvaženi zastupnici, odnosno klubovi podnijeli prema meni je mjesto da podnesu političkim strankama, i na taj način se opredijele da li vrijedi nova parlamentarna većina ili treba neka nova, to se tamo rješava”, navela je Krišto.

A to bi već moglo da se desi u narednih nekoliko dana. Kažu da je već sutra zakazan sastanak stranaka Trojke i predstavnika HDZ-a, dok su također iz opozicije iz Republike Srpske potvrdili kako su poslali poziv da u narednim danima razgovaraju.

“I dogovor je da poslije tih sastanaka idemo svi zajedno da vidimo šta možemo to da uradimo u narednom periodu. Ne vjerujem da je HDZ spreman po cijenu svega ostati s SNSD-om, mislim da su postali svjesni da je Milorad Dodik prošlost i da se s njim više ne može sarađivati”, naglasio je Nenad Grković, zastupnik Liste za pravdu i red u PSBiH,piše N1

Pročitajte još👉Da li će HDZ konačno donijeti odluku o Dodiku? Sutra sastanak s Trojkom

Politička kriza koja je na vrhuncu, u rukama je HDZ-a, bez kojih će smjene SNSD-ovih kadrova iz državne vlasti ići itekako teško.

Facebook komentari