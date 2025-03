“Izvorni Dejton” zadao udarac

Ustavni sud BiH lupio je još jedan šamar predsjedniku RS Miloradu Dodiku nakon što su donijeli privremenu mjeru kojom se van snage stavljaju neustavni zakoni koje je donijela NSRS, a potpisao lično on.

Udarac Ustavnog suda BiH posebno boli Milorada Dodika jer u njegovoj priči o “izvornom Dejtonu“ se ne uklapaju oni.

Naime, Milorad Dodik pokušava na neustavan način ukinuti institucije koje su sami izglasali nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parlamentarnoj skupštini BiH i umjesto da ih legalno pokuša ukloniti u Parlamentarnoj skupštini BiH (za to ne bi nikad dobio podršku), on je odlučio da ih pokuša neustavno ukinuti u Narodnoj skupštini RS.

No, problem za cijeli taj njegov koncept predstavlja to što i po tom “izvornom Dejtonu“ Ustavni sud BiH postoji,piše Avaz

To je institucija koja je dogovorena te nesretne 1995. godine u Sjedinjenim Američkih Državama, pa je nju već godinama pokušao obezvrijediti na jedan potpuno drugi način.

Prvo zahvaljujući njemu Narodna skupština RS, gdje je SNSD godinama većina, nije nikada imenovala nove sudije, kada su u penziju otišli oni koji su obnašali funkciju, a onda se pokušava napraviti spin da je to „krnji Ustavni sud“, zanemarujući ko je kriv za to što je to krnji Ustavni sud.

Sve je to rađeno pod izgovorom da se moraju strane sudije izbaciti iz Ustavnog suda BiH, a što opet nije jedna od onih stvari po „izvornom Dejtonu“.

Tako da jedan kompletan koncept spinova i neustavnih poteza ovim pada u vodu i dovodi Milorada Dodika do pitanja da li stvarno želi „izvorni Dejton“ ili je ovo još jedna „šarena laža“. Ako želi nastaviti sa spinovima da neustavnim djelovanjem želi “izvorni Dejton“, neka prihvati odluku institucije koja je po tom “izvornom Dejtonu“.

