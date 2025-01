Vremenska prognoza za narednih 15 dana…

Plitka ciklona sa centrom nad sjevernim Jadranom te prateći frontalni sistemi usloviće nestabilne vremenske prilike do 29. januara. Dominantan vjetar južnog pravca, na momente sa jakim i olujnim udarima, nosi i natprosječno visoke temperature zraka.Od 30. januara do 01. februara prognozira se period bez padavina uz umjereno visoke temperature zraka. Nova promjena uz prodor hladne zračne mase sa sjevera očekuje se od 02. do 06. februara. U ovom periodu izgledne su snježne padavine i niže vrijednosti temperatura zraka prikladne godišnjem dobu, te pojačan vjetar. Od 07. do 11. februara, odnosno do kraja prognoznog perioda, izgledno je stabilno vrijeme bez padavina i sa temperaturama u granicama prosječnih,piše Slobodnabosna

Natprosječno visoke temperature zraka očekuju se do 31. januara, sa vrijednostima tokom večeri i jutra u Bosni od 3 do 8 i u Hercegovini od 6 do 11, a danju u Bosni od 7 do 12, u Hercegovini od 10 do 15 °C.

Nešto niže temperature zraka očekuju se od 01. februara, sa vrijednostima minimalnih u Bosni od -6 do -1, a u Hercegovini od -2 do 3 °C i maksimalnim širom Bosne od -2 do 3 te u Hercegovini od 4 do 9 °C.

Naredno ažuriranje izgleda vremena je 30.01.2025. godine

