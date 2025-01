Čović poslao poruku Trojki: To su promašene odluke

On je komentarisao i današnju inauguraciju Donalda Trumpa

“Kako sam razumio on će i lijevu i desnu ruku staviti na Bibliju što bi značilo da je ono što će slijediti, u vezi s tim poslanjem. Što se tiče BiH ja nisam uvjeren da će on u svojim prioritetima imati ni ovo područje, a kamoli BiH. Imamo najava različitih, pratimo novu administraciju, te aktivnosti. Mislim da će se značajne odluke morati donositi u BiH, a značajne odluke nisu preglasavati Hrvate u BiH, mislim da su to promašene odluke”, rekao je Čović.

On je rekao da neće uspjeti kalkulacije i politikanstva, te da se ne očekuje da će neko drugi donijeti odluke,pišu Vijesti

“Ista je stvar sada kad gospođa Senjak treba u mirovinu, dali smo čitavu listu kandidata, no neko se priprema da Ustavni sud oboji građanskom koncepcijom, odnosno unutrašnjom koncepcijom bošnjačkog naroda”, rekao je Čović.

Komentarišući zahtjeve za smjene u Vijeću ministara BiH, Čović je rekao da će pokušati napraviti sastanke s partnerima u vlasti.

“Nadam se da ćemo ih vratiti za stol. Usvojiti sve zakone, proračune, kako bi mogli poslati neku poruku da nešto radimo. Mi ćemo probati, ali moraju biti spremni svi, tu prije svega mislim na naše partnere iz FBIH”, rekao je Čović i rekao da nije trebao preglasati Hrvate na Domu naroda FBiH po pitanju Južne interkonekcije.

Facebook komentari