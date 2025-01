Džeko predlaže Barlova za Šestoaprilsku nagradu

Inoformacju je za portal Faktor potvrdio Jasmin Ligata, PR kapitena Zmajeva.

“Edin će iskoristiti svoje pravo, kao nekadašnji dobitnik, da predloži našeg Ismaila. Prijava će biti predana do isteka javnog poziva, koji je u toku, a pisma preporuke dat će i Spid, te FK Sarajevo”, kazao je Ligata.

Džeko će prijavu predati prije isteka javngo poziva, a zajedno sa reprezentativcem BiH pismo preporuke će dati i potpisati Plivački klub Spid i FK Sarajevo.

Ismail Barlov ispisao je historiju paraplivanja Bosne i Hercegovine, osvojivši srebrenu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. Pored toga Barlov je obroio brojne države rekorde Bosne i Hercegovine.

Dijamant je nagradu dobio 2013. godine, a za priznanje, Džeku je kandidovalo Udruženje “Obrazovanje gradi BiH”.

“Za Sarajevo kažu da je grad koji ne prašta uspjeh, ali u mom slučaju, zahvaljujući ovoj nagradi, pokazalo se da to nije tačno. Sarajevo je grad koji ti vraća baš onoliko koliko mu daješ. Teško je iskazati emocije, jer sam zaista ushićen i ponosan. Kada me Udruženje Obrazovanje gradi BiH kandidovalo za Šestoaprilsku nagradu, na čemu sam im neizmjerno zahvalan, potajno sam se nadao da ću biti i dobitnik, jer ne postoji veća stvar od toga kada te prihvati sredina u kojoj si rođen. Iz iskustva znam da je to najteže postići, a danas, nakon što sam saznao da će se i moje ime naći među dobitnicima najvećeg priznanja grada Sarajeva, mogu reći da sam uspio”, istakao je Džeko i nastavio:

“Ja sam Sarajlija, ja sam Bosanac i Hercegovac, i bilo gdje da se nalazim, s ponosom to ističem. Hvala gradu, hvala Udruženju, hvala čika Jovi Divjaku, hvala svima koji su u meni prepoznali osobu koja zaslužuje ovu nagradu. Nemam riječi za opisati se kako se osjećam. Hvala svima od srca”, rekao je tom prilikom bh. fudbaler.Vijesti

Facebook komentari