Kakvo nas vrijeme očekuje u februaru

Već je krenula promjena vremena, ističe Sladić, ali ona neće biti izražena kao što je to bio slučaj prethodnih nekoliko petaka na kraju sedmice.

“Gotovo svaki petak smo imali promjenu vremena i gotovo svaki put bi bili zavejani u pojedinim dijelovima BiH. Ja bi se usudio reći da će ovo biti najblaža verzija u odnosu na protekle tri koje smo iskusili. Ovog puta prelazak frontalnog poremećaja se očekuje da će biti brz, da će već tokom današnjeg dana padavine sa sjeverozapada Bosne će se brzo premješati do sredine dana u centralna područja Bosne, na području Sarajeva i okoline i dalje ka jugoistoku i one će maltene vrlo brzo prestajati u noći. Sporadično se mogu javiti tokom subote i nedjelje. To će biti količine o kojima nije vrijedno diskutovati”, istakao je Sladić.

Oscilacije temperature

Svjedočili smo zbog južine značajnim oscijacijama u temperaturi zraka, pa je to Sladić ilustrirao i konkretnim pokazateljima.

“Imali smo jako težak prelaz sa hladnog na dosta toplo vrijeme za januar mjesec. Temperature zraka koje su zabilježene u pojedinim danima imali su razliku od 35 stepeni. Livno je petog januara imalo najnižu temperaturu zraka u BiH od -16,1 da bi samo 48 sati kasnije, sedmog januara Tuzla mjerila 18,4. To je amplituda od 34”, naveo je.

Aerozagađenje

Južina je sa sobom donijela i čist zrak, ali to još dugo, najavljuje Sladić neće biti slučaj.

“Do sredine iduće sedmice ćemo imati čist i bezbjedan zrak i u kotlinama. Međutim, s prodiranjem toplijeg zraka očekujemo od iduće sedmice onda možemo očekivati u smislu stabilne vremenske situacije ponovo imamo povratak aerozagađenja i temperaturne inverzije”, rekao je on.

Povratak temperatura karakterističnih za januar

Nakon nekoliko dana sa tempersturama zraka koje su netpične za ovo doba godine, stiže nam vrijeme karakteristično za januar.

“Biće minusa u jutarnjim satima, ali ti minusi neće ići vrlo nisko. Govorimo o vrijednostima koje su -7, -2 u Bosni. Uobičajne vrijednosti za januar. Dnevnne temperature u blagom plusu”, kazao je,piše N1

Vrijeme za februrar

Oni koji ne vole hladnoću naredni mjesec će doći na svoje.

“Idući mjesec će biti izuzetno topao mjesecu odnosu na uobičajene vrijednosti za ovo doba godine. To je u skladu sa već uspostavljenim trendom dosta toplijih februara. Mi smo zadnjih godina primijetili da je februar znatno topliji nego je to uobičajeno”, najavio je Sladić.

