Sladić najavio drastičnu promjenu vremena: Pripremite se!

Sladić se prisjetio januara 2022. godine, kada su temperature u prvom mjesecu bile izrazito visoke, te poručio da se uskoro očekuje nešto slično.

“Prije tri godine, temperature su u januaru dostizale 20 °C u Bosni i Hercegovini. Čekate slične vrijednosti? One su pred vratima — u narednih 48 sati temperaturna amplituda širom zemlje mogla bi iznositi skoro 35 °C. Na primjer, u Livnu se očekuje -15 °C, dok bi u utorak Posavina mogla doseći čak 18 °C”, napisao je Sladić.

Federalni hidrometeorološki zavod za sutra prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Poslije podne i tokom noći kiša je moguća u centralnim i jugoistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjevernim područjima Bosne do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjevernim područjima Bosne do 16 stepeni.

Za srijedu se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom dana. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni,pišu Vijesti

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u Hercegovini i jugozapadnim područjma Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14 stepeni.

