Mali privrednici: ‘Dekret’ o povećanju minimalne plate je poguban!

Safet Kamar, diplomirani inžinjer tehnologije, najpoznatiji je tuzlanski obućar.

Jedan od rijetkih koji je opstao u svom zanatu u vremenu modne hiperprodukcije. Kaže da je bio veoma iznenađen kada je čuo vijest o povećanju minimalne plate i doprinosa.

“Iznenadili su me. Ne znam nijednog zanatliju koji se može porediti sa velikim firmama i kompanijama. Ovo je katastrofa. Čuo sam da se spominju i subvencije, ali da Bog da da to bude za nas. Nadamo se, ali ne vjerujem. Ja znam da moram platiti državi šta treba, ali ovo je previše”- kazao je Kamar za naš portal.

Dodao je da će sačekati da vidi šta će se dešavati, pa onda odlučiti šta i kako dalje.

Zabrinutost ne krije ni Nermina Kušljugić-Šunj, tuzlanska novinarka i vlasnica Firme “Megafon NDN” d.o.o. sa sjedištem u Tuzli. Ona naglašava da je 1.000 KM malo u odnosu na troškove života te da razumije masu radnika koji se raduju povećanju minimalne plate.

“Međutim, u kontekstu u kojem živimo, gdje su zbog sive ekonomije, zbog malog broja zaposlenih, troškovi poslovanja za one koji rade već, ogromni, odluka Vlade FBiH o povećanju minimalne plate, a da istovremeno nisu smanjeni doprinosi i porezi, pogubna je. Mislim, a već su to potvrdili i ekonomski stručnjaci, da ova mjera neće doprinijeti boljem statusu radnika, da to i nije stvarna namjera već da se popuni budžet, fondovi i da se novcem poduzetnika kupe glasači na narednim općim izborima”- stava je Kušljugić-Šunj,pišu Vijesti

Naša sagovornica naglašava “da ne vjeruje da se igdje na svijetu, ukoliko nije enormna inflacija, desilo da se minimalna plata poveća odjednom za više od 60 posto”.

“Zašto se niko ne bavi i činjenicom da je u svim normalnim društvima ova mjera trebalo da bude donesena kroz parlamentarnu proceduru, a ne nekakvim „dekretom“ o kojem je polutajno, na isteku fiskalne godine, na prepad odlučilo nekoliko osoba. Odluka se tiče egzistencije velikog broja ljudi, a nije data mogućnost nikome da ranije reagira”- zaključuje ona.

Čeka se i oglašavanje Kantonalne privredne komore Tuzla.

