Stevandić nabavlja auto vrijedan skoro 190 hiljada KM

Nabavka novih i održavanje postojećih vozila entitetska skupština će ove godine da plati 350 hiljada maraka. Kako javlja FTV, procijenjena vrijednost osiguranja vozila od automobilske odgovornosti 42.000 KM.

U opoziciji nisu iznenađeni najnovijim planom javnih nabavki u skupštini. Sarkastični su kada je potreba za novim vozilima u pitanju.

„Mislim da je vrijeme Nenadu Stevandiću da promijeni ona dva audija , ipak su malo ostarila, 2020. su godište, tako da mislim da predsjednik treba da se vozi u najnovijem nekom modelu“, kaže Đorđe Vučinić, poslanik Liste za pravdu i red u NSRS-u.

U PDP-u napominju da, kada ja riječ o javnim nabavkama, u BiH nemamo ništa novo i da u tom segmentu sve ide glatko i bez problema. Za sve drugo postoje političke blokade i nemogućnost dogovora, osim kada se troši budžetski novac za nosioce funkcija.

„Jedino što funkcioniše su javne nabavke i trošenje javnog novca. To je to jedna u moru kupovina luksuznih limuzina po nevjerovatno visokim cijenama i tu nikad nije bio zastoj i blokada i tu sve ide kao po loju. To je sasvim jedna uobičajena činjenica u ovom turobnom društvu. To je nabavka koja je vjerovatno unaprijed planirana i zna se ko će biti prodavac“, kaže Branislav Borenović, član Glavnog odbora PDP-a.

Plan javnih nabavki ne mora definitivno da znači da će kupovina novih skupštinskih službenih vozila biti i realizovana. Sudeći po dosadašnjoj praksi to bi, međutim, bilo iznenađenje,pišeu Vijesti

