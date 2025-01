Pet fraza zbog kojih vas kolege na poslu ne vole

Raditi se mora, a mnogim ljudima posao je već sam po sebi velik izvor stresa. Ono što nam svima najmanje treba su zategnuti odnosi s kolegama, ogovaranje, svađe i podmetanja. Idealno bi bi bilo na radnom mjestu osjećati se ugodno – možda čak i sklopiti poneko prijateljstvo.

U takvoj atmosferi brže prođe radni dan i rad nam može pričinjati zadovoljstvo. Na poslu provedemo velik dio dana i međuljudski odnosi ne bi trebali biti dodatan izvor stresa. Ako se nismo uspjeli dublje povezati s kolegama, onda je poželjno da odnosi barem budu neutralni i uljudni.

Fraze koje vas mogu koštati otkaza

Nespretno izrečene fraze mogu čak ugroziti i naše radno mjesto jer nas šefovi mogu doživjeti kao nedovoljno zainteresirane ili suviše negativne, tvrdi Darlene Price, komunikologinja i autorica knjige Well Said: Presentations and Conversations That Get Result.

“Razgovarajući sa stotinama rukovoditelja i lidera tokom posljednjih dvadeset godina, određene fraze pokazale su se kao one koje ograničavaju i ugrožavaju karijeru. Onome ko ih izgovara te fraze mogu izgledati kao bezazlene riječi, no za slušatelja one otkrivaju ozbiljniji problem: U radnom okruženju gdje poslodavci moraju biti inovativni, konkurentni i ekonomični, zaposlenici koji koriste takve fraze vjerojatno će biti zamijenjeni onima koji pokazuju pozitivniji stav, timski duh, proaktivno ponašanje i profesionalno držanje”, objašnjava Price.

Osjećati se dobro na radnom mjestu

Kako bi se zadržalo prijateljsko okružje, potrebno je prije svega poštovati druge, njihove potrebe i osjećaje. Respekt prema kolegama pokazujemo svakodnevno, ponašanjem, ali i u govoru. Psiholozi su tako izdvojili neke rečenice koje pouzdano drugima idu na živce.

Možda toga niste svjesni, no budete li ih izgovarali, sigurno nećete ostaviti dobar dojam. Ako ste primijetili da baš i niste omiljeni među kolegama, ne razgovaraju rado s vama i ne zovu vas na druženje pod pauzom, možda radite neke tipične pogreške u komunikaciji.

Izgovarate li neku od ovih pet rečenica možda ste uzrok loše atmosfere na vašem radnom mjestu – baš vi.

“Ovo bi shvatilo i malo dijete”

Iako možda mislite da zvučite duhovito i pametno, zapravo djelujete arogantno. Ovakvom se rečenicom postavljate iznad drugih i vrijeđate njihovu inteligenciju. Nismo svi isti i neke stvari jedni mogu shvatiti odmah, dok drugima treba više vremena. Pokažite strpljenje i prije svega, poštovanje. Umjesto da zauzmete superiornu poziciju, radije uložite više truda u to da drugima objasnite i pomognete. Možda ćete i vi jednom biti na njihovom mjestu pa će vam tada biti itekako drago da ne nailazite na osudu i podcjenjivanje okoline.

“On/Ona to bolje radi”

Izravne usporedbe s drugima nikad nisu dobra ideja. Potpuno je nepotrebno kolegi ukazati na to kako je netko drugi bolje obavio zadatak. Čak i kad je to istina – ovakva izjava nema nikakvu svrhu osim učiniti da se osoba osjeća loše i nedovoljno kompetentno. Normalno je da u mislima uspoređujemo rad i vještine drugih oko nas, ali je poanta da takve misli ne verbaliziramo. Umjesto toga bolje je pronaći način kako pomoći kolegi da uspješnije obavi zadatak, naravno, ako je kolega otvoren za savjete. Nitko ne voli nametnute savjete koje nije tražio.

“To nije moj problem”

Kad smo na radnom mjestu, svi bismo trebali biti jedan tim. Posao ćemo najbolje obaviti budemo li surađivali s drugima. S druge strane, ako se nastojimo ograditi od tuđih grešaka ili izazova na koje su naišli, pokazujemo da nismo osoba na koju se kolege mogu osloniti. Takvom izjavom drugima jasno dajemo da znanja da smo ‘solo igrač’, a to je nešto što kolegama neće osobito dobro sjesti. Čak i ako niste bili dio uzroka nekog nastalog problema, trebali biste pružiti podršku. Budite svjesni da se situacija uvijek može okrenuti te se sami možete naći u poziciji da zatrebate tuđu pomoć.

“Nije pošteno!”

Žalite se kako stvari na vašem poslu nisu poštene jer je kolegica dobila povišicu, jer je kolega promaknut ili je opet netko drugi dobio prednost biranja termina godišnjeg? Svijet – pa tako ni vaše radno mjesto – nisu savršeno složeni i pravedni. Radije se suzdržite od ovakvih komentara jer djelujete djetinjasto, sebično i zavidno.

“Nepravde se događaju na radnom mjestu i u svijetu svaki dan. Bilo da se radi o problemu na poslu ili ozbiljnom globalnom pitanju, poanta izbjegavanja ove fraze je biti proaktivan u rješavanju problema, umjesto da se žalite ili, još gore, pasivno kukate”, napominje Price.

“Mrzim ovaj posao”

Nemojte negativno govoriti o svom poslodavcu, niti o kolegama njima iza leđa. Izbjegavajte pod svaku cijenu koristiti uvredljive izraze za druge ili naglašavati koliko ste nezadovoljni tvrtkom za koju radite. Ovakvo ste neprimjereno ponašanje trebali ostaviti u srednjoškolskim klupama,pišu Vijesti

