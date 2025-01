Dodik o odluci Schmidta: Ako dozvolimo da ovakve stvari prođu bez odgovora…

Dodik je ukazao da je ova odluka još jednom osvijetlila duboku krizu političkog sistema BiH.

“Ova intervencija, predstavljena kao akt očuvanja ustavnog poretka, u svojoj suštini odražava duboko nerazumijevanje prirode demokratskog procesa i prava na izražavanje stava”, naveo je Dodik u autorskom tekstu za “Glas Srpske”.

On je naglasio da Republika Srpska stvorena u dejtonskom procesu, a to nije visoki predstavnik, a pogotovo Schmidt koji nije čak ni to.

“Kao strana u Dejtonskom sporazumu naše bazično pravo je da imamo stav o svim pitanjima”, istakao je Dodik.

On je ukazao da su zaključci NSRS oblik političkog stava, način na koji predstavnici jednog naroda artikulišu stavove i mišljenja o ključnim pitanjima Dejtonskog sporazuma.

“To što Schmidt nije prepoznao ovu razliku, nije samo zabrinjavajuće, već i ponižavajuće. Da li je ikada u modernoj Evropi viđena situacija u kojoj se zabranjuje stav ugovorne strane?”, upitao je Dodik.

Prema njegovim riječima, demokratija počiva na slobodi izražavanja, razmjeni mišljenja i argumentovanom dijalogu, a kada jedan akter, bio on domaći ili međunarodni, odluči da zabrani mišljenje, on time krši osnovne principe na kojima je zasnovano moderno društvo.

Dodik je ocijenio da su zaključci Narodne skupštine, čak i prema najoštrijim kritičarima, politički stavovi i procjene – strane ugovornice Dejtonskog sporazuma.

“Schmidtova brljotina šalje opasnu poruku – u BiH, mišljenja koja nisu u skladu sa sa poželjnim političkim narativima mogu biti zabranjena. Ovo je presedan koji ne samo da destabilizuje političku scenu, već i potkopava samu ideju suvereniteta i demokratije”, naveo je Dodik.

On je istakao da ovakva politika “podsjeća na istorijske pokušaje germanskih sila da na ovim prostorima nametnu sopstvene modele upravljanja i vrijednosti”.

“Kao što istorija svjedoči, ti pokušaji nisu uspjeli i neće uspjeti ni sada”, poručio je Dodik.

Dodik ukazuje da Schmidt ovim postupcima ne samo da potkopava suverenitet, već ozbiljno ugrožava šanse za izgradnju dugoročnog povjerenja između različitih naroda u BiH.

Predsjednik Srpske je “pojasnio da su zaključci Narodne skupštine Srpske, koliko god nekome bili politički neprihvatljivi, stavovi strane ugovornice Dejtonskog sporazuma i ne uvode sankcije, niti nameću odluke”.

“Oni su stavovi. Zabrana mišljenja nije samo politički neodrživa – ona je logički apsurdna. Schmidt je u svojoj intervenciji pokazao da ne razumije suštinu političke komunikacije, ali i osnovne postulate ljudske slobode”, naglasio je Dodik.

On je istakao da je veći apsurd što EU, koja se diči slobodom mišljenja i izražavanja, ćuti pred ovakvim potezima.

Ako EU zaista počiva na vladavini prava, procedurama, demokratiji i suverenitetu, kaže Dodik, onda mora jasno staviti do znanja da su adresa broj jedan za njih demokratski izabrani predstavnici naroda, a ne nelegalni i nelegitimni predstavnici iz inostranstva koji u krizi srednjih godina dobijaju autoritarne sklonosti.

“Istorija ovog prostora zahtijeva posebnu pažnju i razumijevanje, jer je samo uz poštovanje lokalnih realnosti moguće graditi održivi mir i međusobno povjerenje”, naveo je predsjednik Dodik te dodao da zabrana mišljenja vraća ljude “na granu” – u stanje gdje su osnovne ljudske funkcije suspendovane.

Dodik je ponovio da je “Republika Srpska politička i ustavna realnost, strana ugovornica, jednako kao i Federacija BiH /FBiH/, a njen narod nije i nikada neće biti narod drugog reda, dok Schmidtova odluka samo produbljuje osjećaj nepravde i otuđenja među narodima u BiH”.

“Ako Schmidt vjeruje da Republika Srpska nema pravo na stav, šta to zapravo govori o njegovom višenju naroda koji ovdje živi? Da li nas smatra nesposobnim za racionalno razmišljanje, za izražavanje mišljenja, za donošenje političkih stavova? Ili nas, još gore, vidi kao bića lišena te osnovne ljudske osobine – mišljenja?”, upitao je Dodik.

“Odluka Schmidta nije samo greška”, kaže Dodik, ona je uvreda za svakog ko sebe smatra slobodnim i mislećim čovjekom.

“Ako dozvolimo da ovakve odluke prođu bez odgovora, pitanje nije da li ćemo izgubiti slobodu već da li će nas uopšte smatrati ljudima”, poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, stranci su instalisali sebe kao nadstranu, skrnaveći ne samo Dejtonski sporazum nego i rušeći međunarodno pravo, a posebno Bečku konvenciju o pravu međunarodnih ugovora,piše N1

“A Dejtonski sporazum je upravo to, bar po stavu Venecijanske komisije. Ili ko to još uzima ozbiljno?”, rekao je Dodik.

On kaže da se po toj “neozbiljnoj”, “neuvažavajućoj”, “nikakvoj” Venecijanskoj komisiji Dejtonski sporazum i svi njegovi aneksi “moraju smatrati” međunarodnim ugovorom, a njihov karakter ili tumačenje se, stoga, rukovode međunarodnim pravom, a naročito Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora.

“Niti Schmidt, niti Amerika, niti Britanija nisu potpisali Dejtonski sporazum i stoga nisu strane ugovornice. Oni su samo uzurpatori, kršitelji, nasilnici u svemu onome što je Dejtonski sporazum”, zaključio je Dodik.

