Nakon veoma hladnog i snježnog vikenda očekuje nas nagli rast temperatura

Temperature zraka u 07.00 sati: Banja Luka, Doboj, Prijedor, Zenica 3; Ivan-sedlo, Sokolac 4; Jajce, Livno 5; Bugojno, Drvar, Sarajevo, Široki Brijeg 6; Sanski Most 7; Mostar, Srebrenica 8; Bihać, Bijeljina, Gradačac, Stolac, Tuzla 9 i Trebinje 10 stepeni.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, koja će u Bosni preći u susnježicu i snijeg. Visina novog snijega od 2 do 10, u višim područjima i na planinama od 15 do 25 cm. Vjetar slab do umjeren, povremen sa jakim udarima, južni i jugozapadni uz postepeno skretanje na sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 12 stepeni.

U subotu 04.01.2025., pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokve magla ili niska naoblaka. Vjetar slab uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na planinama do -14, na jugu od 0 do 4, a dnevna od -2 do 4, na jugu do 10 °C.

U nedjelju 05.01.2025., u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne porast naoblake u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na planinama do -12, na jugu do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 10 °C,pišu Vijesti

U ponedjeljak 06.01.2025., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći lokalno slaba kiša u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Tokom noći u zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne povremeno jaki udari juga. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu i sjeveru do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 14 °C.

U utorak 07.01.2025., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjma Bosne. Tokom noći kiša je moguća u dijelovima centralne, istočne i jugoistočne Bosne. Vjetar slab do umjeren, povemreno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeveru do 12, a dnevna od 10 do 16 °C.

Facebook komentari