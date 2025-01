Sutra u Bosni nove snježne padavine

Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka. Temperature zraka u 13.00 sati: Sokolac 1 stepen, Ivan-sedlo, Sarajevo i Zenica 3, Jajce i Srebrenica 4, Prijedor 5, Livno 6, Široki Brijeg 8, Bugojno i Mostar 9, Tuzla 10, Bihać 11, Gradačac i Sanski Most 12, Banja Luka i Trebinje 13 stepena.

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom u Bosni i kišom u Hercegovini. Prestanak padavina prema kraju dana ili tokom noći. Visina novog snijega većinom između 10 i 20, a u višim područjima i na planinama od 20 do 40, ponegdje i do 50 cm.

Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni uz postupno skretanje na sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, na jugu do 10, a dnevna od 0 do 5, na jugu od 8 do 12 stepeni.

Pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost bit će u subotu. Prijepodne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokve magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dubotrajna. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -10 do -4, na jugu do 2, a dnevna od -3 do 3, na jugu do 8 stepeni,pišu Vijesti

U nedjelju preovladavat će umjereno oblačno vrijeme. Krajem dana ponegdje na jugozapadu moze pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka od -10 do -4, na jugu do 3, a dnevna od 2 do 7, na jugu do 10 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

