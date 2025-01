Sladić: Sutra će Sarajevo konačno prodisati

Prema podacima FHMZ BiH zrak u Sarajevu je izuzetno zagađen, dok je zagađenje zabilježeno i u Zenici, Visokom, Zenici, Maglaju i Tešnju.Sladić najavljuje promjenu vremena

Da ćemo konačno prodisati odnosno već sutra i da će uslijediti promjena vremena najavio je Nedim Sladić.

Tada će dolazak hladnog fronta sa sjeverozapada prekinuti utjecaj anticiklone.

“Promjenu vremena nagovijestit će postepeno jačanje južnog i jugozapadnog vjetra te bi se s ovakvom postavkom postepeno potpomagalo vertikalno miješanje zraka te generisanje turbulentnih vrtloga s kojim će se onečišćeni zrak miješati sa okolnim čišćim, no trenutna situacija sugeriše da će taj proces ići sporije u nižim slojevima atmosfere, gdje će još veći dio dana biti zračni pritisak visok, a temperatura na visini tek blago opasti. Prolaskom hladne fronte sa sjeverozapada koja će sa sobom najprije donijeti padavine, najprije kišu, a potom i novi snijeg, kao i promjenom smjera vjetra s južnog na sjeverni i sjeverozapadni, prognozira se poništenje temperaturne inverzije usljed prodiranja hladne zračne mase, a time i podizanje kotlinskog poklopca. Posljedično, zagađujuće čestice iz nižih slojeva atmosfere moći će se raspršiti prema slobodnoj atmosferi, a to će omogućiti značajnije poboljšanje kvalitete zraka. U petak, 03.01.2025. očekuje se da će kvalitet zraka biti dobar (indeks: 2/6), nerijetko i odličan (indeks: 1/6), prema kriterijima Europske okolišne agencije (EEA)”, zaključio je Sladić.Prognoza FHMZ BiH

Da stiže promjena vremena najavljuju i iz FHMZ BiH.

Poslije podne i večernjim satima slaba kiša je moguća ponegdje na jugu, zapadu i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na sjeverozapadu Bosne povremeno jaki udari juga. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 14 stepeni,piše N1

U Sarajevu magla ili niska oblačnost. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna temperatura oko 4 stepena.

U petak oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom u Bosni i kišom u Hercegovini. Prestanak padavina prema kraju dana ili tokom noći. Visina novog snijega većinom između 10 i 20, a u višim područjima i na planinam od 20 do 40, ponegdje i do 50 cm.

