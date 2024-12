Sladić objavio kakvo nas vrijeme očekuje za novogodišnju noć

Najluđa noć, navodi Sladić, biće hladna.

” Vrijeme za Novogodišnju noć: suho, hladno, a po kotlinama uz vrlo zagađen zrak”, kratko je on napisao.

Prognoza FHMZ BiH

Sutra pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokve magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -7 do -1, na jugu od 2 do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 14 stupnjeva,piše N1

U ponedjeljak, pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokve magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 13 stupnjeva.

U utorak pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokve magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu od 2 do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stupnjeva, saopćeno je iz FHMZ BiH.

