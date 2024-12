U ponedjeljak Uredba: Minimalna primanja od januara 1200 KM?

Sjednica će se održati u 10 sati u zgradi Vlade Federacije BiH. Iz ESV-a navode da će na sjednici, između ostalog, biti razmatran Prijedlog uredbe o minimalnim primanjima zaposlenika u Federaciji BiH, kao i Prijedlog za donošenje uredbe o maksimalnom povećanju električne energije u 2025. godini.

U istoj zgradi, dva sata kasnije, s početkom u 12:00 sati će biti održana 45. sjednica Vlade Federacije BiH.

S obzirom da su iz Vlade FBiH najavili da će od 1. janura na snagu stupiti Uredba koja se odnosi na minimalna primanja, očekuje se da odluka bude donesena i saopćena javnosti u ponedjeljak.

Premijer FBiH Nermin Nikšić ranije je pojasnio da će Uredba biti obavezna.

“Ona će se primjenjivati od 1. januara, u februaru će biti plate biti isplaćene po njoj. Biće minimalna plata, biće obavezna pomoć na ime povećanja troškova života, topli obrok i i prevoz. Poslodavci će na to plaćati poreze samo na minimalnu platu, a ostalo ništa. To će trajati do godinu dana, odnosno do donošenja fiskalnih zakona kojima će se smanjiti doprinose”, rekao je Nikšić,pišu Vijesti

Pojasnio je i da se za one koji imaju veću platu može davati ta pomoć.

“Ali to nije obavezno, jer su primanja iznad 1200 KM. Mi hoćemo da zaštitimo 270 hiljada radnika FBiH koji primaju manju platu od 1000 KM”, kaže Nikšić.

Ukoliko bi neko pokušao smanjiti plate uoči donošenja Uredbe to neće moći.

“Posljednja isplaćena plata u novembru ne može se smanjivati. Predvidjeli smo neke stvari, a sve će provjeravati Porezna uprava. Predvidjeli smo i da oni koji januarsku platu povaćaju svojim radnicima 15 posto, mogu uplatiti 400 KM neoporezivo”, rekao je Nikšić.

