Google objavio listu najtraženijih 18+ pitanja u 2024.

Zanima vas što je autoseksualnost?

Pojam autoseksualnosti prvi put se pojavio u medijima kada ga je 2020. godine na svom blogu spomenula Kourtney Kardashian. “Jeste li autoseksualni? Ukratko – da, najvjerojatnije. Ustvari, svi smo, barem malo”, napisala je. Terapeutkinja i autorica Casey Tanner govorila je o autoseksualnosti za Kourtneyjinu stranicu te otkrila da je to osobina kada “osobu privlači vlastito tijelo”.

“Iako je masturbacija primjer, autoseksualnost se može proširiti i dalje od seksualnog ponašanja, uključujući i osjećaj čežnje ili želje za sobom. To može biti i sposobnost da osjetite seksualnu želju kroz vizualizaciju, dodirivanje ili mirisanje samog sebe”, rekla je Tanner za Poosh.

Dodala je i da je autoseksualnost širokog spektra te da je većina ljudi negdje na tom spektru. “Neki su isključivo autoseksualni te im je to seksualna orijentacija, dok većina to kombinira sa seksom s partnerom”, objasnila je tada,piše Index

Stručnjakinja: Mnogi se ljudi boje autoseksualnosti

“To bi moglo značiti nošenje seksi donjeg rublja. To bi moglo značiti i da se frizirate i šminkate čisto da se osjećate dobro, čak i kad ste u dugotrajnoj monogamnoj vezi te iako druga strana to gotovo i ne primjećuje. Ako vas je ikada napalio osjećaj neovisnosti o nekom drugom, to je autoseksualnost i to je potpuno normalno”, objasnila je.

“Mnogi se ljudi opiru autoseksualnosti, bojeći se da je to narcisoidno ili da bi moglo narušiti partnerski seks. U stvarnosti, autoseksualnost može biti zdrav, čak vrijedan dio vašeg seksualnog života”, naglasila je.

