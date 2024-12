Nedim Sladić: Prestanak padavina u četvrtak

“Ciklona koja je donosila vlažan i nestabilan zrak prema našim područjima sada se pomiče prema istoku, tačnije u Egejsko more, tako da njen utjecaj slabi nad našim područjem od sutra. To će se direktno odraziti i na padavine. Samim tim, očekujemo postepenu normalizaciju u područjima koja su sada zatrpana velikim količinama snijega. Naravno, ovo je dobra vijest i za one koji otklanjaju kvarove uzrokovane snježnim nevremenom.” kazao je Sladić za N1

Prestanak padavina u četvrtak

“S druge strane, potpuni prestanak padavina očekuje se u četvrtak u većem dijelu naše zemlje. Generalno gledano, sutra će sunčanije biti na području juga Hercegovine, ali će i dalje puhati bura, koja će postepeno slabjeti. S razvedravanjem, koje očekujemo prema kraju radne sedmice, za vikend nas uz vedrinu očekuju i izrazito hladna jutra. Zahvaljujući tome, jutarnje temperature zraka na planinama će pasti do minus petnaest, dok će se u nizinama kretati uglavnom između minus jedanaest i minus pet. U Hercegovini će jutarnje temperature biti od minus četiri do jedan stepen.

Dnevne temperature će i dalje biti niže nego što je uobičajeno za ovo doba godine. U većini područja Bosne kretati će se između minus dva i tri stepena Celzijusa, dok će u Hercegovini biti između četiri i deset stepeni. Treba napomenuti da, kako se budemo približavali kraju ove godine, možemo očekivati zatopljenje po visini, što bi značilo da će se temperature u prizemlju koliko-toliko oporaviti. Međutim, to nosi potencijalnu mogućnost zagađenja zraka u uvjetima stabilne atmosfere.” prognozirao je Sladić.

Facebook komentari