Tužilaštvu KS predata krivična prijava protiv Tarika Zaimovića, članova Senata i Upravnog odbora UNSA

Tužilaštvu KS jučer je predata anonimna krivična prijava protiv članova Senata Univerziteta u Sarajevu, osporenog rektora Univerziteta u Sarajevu u konačnom izvršnom rješenju upravnog postupka prof. dr. Tarika Zaimovića i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, saznaje portal “Avaza”.

Kao razlozi krivične prijave su navedeni:

1. Neizvršavanja izvršnog rješenja broj: UP-1-14-12-34-13237/24-12/05 od 25.09.2024. godine od strane Univerziteta u Sarajevu.

2. Uzrokovanja paralize na Univerzitetu u Sarajevu postupanjem neovlaštenog lica i pojedinih članova Senata Univerziteta u Sarajevu.

3. Nepotpisivanje diploma studentima svršenicima I i II ciklusa studija i prolongiranje njihovog dodjeljivanja.

4. Sazivanje sjednica Senata od strane neovlaštenog lica i njihovo održavanje na kojima u radu sudjeluju, pored neovlaštenog rektora i neovlašteni prorektori.

5. Neopravdane isplate funkcionalnog dodatka od 50% osnovne plaće osporenom rektoru.

6. Otuđivanje pečata od strane neovlaštenog lica.

Izvršno rješenje

U obrazloženju se navodi da izvršno rješenje u upravnom postupku od 25. septembra je postalo izvršno 20. novembra, nakon što ga je drugostepeni organ, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, potvrdilo rješenjem i isti dostavljen Univerzitetu u Sarajevu.

– Izvršnim rješenjem je naređeno Univerzitetu u Sarajevu da poništi odluku Senata Univerziteta u Sarajevu o izboru rektora za mandatni period 2024-2028. godine, broj: 01-12-13/24 od 03.07.2024. godine, kojim se prof.dr. Tarik Zaimović bira za rektora Univerziteta u Sarajevu, kao i da se poništi Javni konkurs za izbor rektora objavljen 05.06.2024. godine. Nakon izvršnosti rješenja, prof.dr. Tarik Zaimović nije sazvao sjednicu Senata na kojoj bi se izvršilo navedeno rješenje u upravnom postupku, izabrao vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Sarajevu, kako bi se osiguralo zakonsko funkcioniranje Univerzitet, te donijela odluka o raspisivanju novog konkursa za izbor rektora za mandatni period 2024-2028. godina – navodi se u prijavi.

Dodaju da do dana predaje prijave prof. dr. Tarik Zaimović opstruira sazivanje vanredne sjednice Senata na kojoj bi se provela izvršna mjera.

– Budući da se prof.dr. Tarik Zaimović oglušio o sazivanje vanredne sjednice, na kojoj bi se izvršilo izvršno rješenje u upravnom postupku, 13 dekana senatora je dana 11.12.2024. godine sazvalo vanrednu sjednicu i pozvali sve senatore sa pravom glasa da prisustvuju istoj, na kojoj bi se izvršilo navedeno rješenje i izabrao vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Sarajevu, koja bi se održala 16.12.2024. godine u 14h u prostorijama Rektorata Univerziteta, te time Univerzitet u Sarajevu vratio u pravne okvire djelovanja. Nažalost, održavanje navedene sjednice Senata je spriječeno budući da su ulazna vrata prostorija rektorata bila zaključana od strane NN lica i time neomogućen ulazak senatora, a također i pristup pečatu od strane neovlaštenog vršioca dužnosti rektora – piše u prijavi.

Rad dekana i direktora blokiran

Ističu da se neovlaštenost Tarika Zaimovića kao rektora proizilazi iz izvršnog rješenja od 25.9.2024. godine, odgovora Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade i rješenja Kantonalnog suda od 12. decembra.

– Osim toga, pristup pečatu Univerziteta u Sarajevu za ovjeru odluka koje bi se donijele na toj sjednici je bio onemogućen jer je isti u posjedu neovlaštenog lica, odnosno osporenog rektora. Paraliza u radu Univerziteta u Sarajevu uzrokovana je ponašanjem i djelovanjem neovlaštenog rektora prof.dr. Tarika Zaimovića koji nije potpisivao nikakve odluke i dokumenta, već su ih u njegovo ime potpisivali neovlašteni prorektori i generalni sekretar. Kako on do dana podnošenja krivične prijave nije upisan u sudski registar, postavlja se pitanje kako je on mogao prenijeti ovlasti prorektorima, kada on sam nije ovlašten niti upisan u sudski registar. Nadalje, rad dekana fakulteta i akademija te direktora instituta je također blokiran jer im nisu mogle biti prenesene ovlasti rektora kao poslodavca, a što je obavezno u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju KS br. 36/22, Statutom Univerziteta u Sarajevu i Pravilnikom o radu Univerziteta u Sarajevu. Ovo prije svega znači da se nisu mogli potpisivati ugovori o radu sa izabranim nastavnicima i saradnicima, kao i neakademskom osoblju, te potpisivati javne isprave. Problem je također bio i u nemogućnosti potpisivanja preraspodjela novca članicama Univerziteta koje potpisuje isključivo rektor, itd – piše u prijavi.

Dalje u prijavi pišu o nepotpisivanju diploma studentima koji su završili I i II ciklus studije i prolongiranje njihov dodjeljivanja, što je jasan indikator da Tarik Zaimović nije rektor, odnosno ovlašteno lice za potpisivanje diploma, jer je izvršnim rješenjem prestalo njegovo konzumiranje prava rektora, saznaje portal “Avaza”.

– Termin dodjele diplome je ranije utvrđen akademskim kalendarom aktivnosti Univerziteta u Sarajevu, a prolongiran je za dva mjeseca oslukom Senata, čiju sjednicu je sazvao neovlašteni rektor, predsjedavao njome i glasao zajedno sa neovlaštenim prorektorima. Sjednica se održala online putem u ponedjeljak 09.12.2024. godine. Ovim postupanjem se nanosi direktna šteta studentima, posebno onima koji nastavljaju studije u inozemstvu za što su im potrebne originalne diplome i originalni dodaci diplomama na engleskom jeziku, koje izdaje Univerzitet u Sarajevu. Neovlašteni rektor, prof.dr. Tarik Zaimović, je također sazvao i predsjedavao sjednici Senata koja je nezakonito održana 18.12.2024. godine, a na kojoj su učešće uzeli i glasali neovlašteni rektor i prorektori, koji nakon izvršnosti izvršnog rješenja, nemaju pravo glasa na sjednicicama Senata. Na ovoj sjednici je doneseno niz odluka koji se odnose na radnopravni status nastavnika i saradnika, odnosno izbore u naučnonastavna zvanja asistenata, viših asistenata, docenata i profesora, kao i raspisivanja konkursa za izbore u zvanja, prihvatanja izvještaja za odbranu doktorskih disertacija, itd. – piše u prijavi.

Ističu da nekim nastavnicima ističe izbor i neophodno je da što prije potpišu ugovore o radu, što neće biti zakonski moguće jer UNSA nema ovlaštenog rektora, niti prorektore.

Neovlašteni rektori

– Navedenim aktivnostima neovlaštenog rektora narušavaju se prava saradnika i nastavnika na Univerzitetu u Sarajevu. Također, sve akte i odluke potpisuju neovlašteni prorektori, iako je neovlašteni rektor na radnom mjestu, odnosno nije odsutan sa posla zbog službenog puta, bolovanja,… Kada je u pitanju pečat Univerziteta u Sarajevu, isti je u posjedu neovlaštenog rektora cijelo vrijeme, iako je 20.11.2024. godine on prestao biti rektor izvršnim rješenjem u upravnom postupku. Osim toga prof.dr. Tarik Zaimović nije upisan u sudski registar, što onemogućava normalno funkcioniranje Univerziteta u Sarajevu, posebno po pitanju ulaganja žalbi na rješenja inspekcije, pokretanja sudskih sporova i angažmana advokata u procesima u kojima je Univerzitet tužen ili tuži – pojašnjavaju.

Ističu da u periodu od pravnosnažnosti rješenja od 20. novembra do 24. decembra, Upravni odbor UNSA, koji prema Zakonu i Statutu nadzire i prati rad rektora, kao najviše tijelo UNSA, nije poduzeo nikakve aktivnosti za zaštitu zakonitosti rada i normalno funkcioniranje UNSA, kao ni provođenje izvršnog Rješenja u upravnom postupku.

– Važno je nadalje istaći da ugovor o radu sa rektorom potpisuje predsjednik Upravnog odbora UNSA. Rektor za svoj rad dobiva funkcionalni dodatak 50% od osnovne plaće, odnosno dobiva 50% veću plaću, te postoji osnovanost sumnje da je osporenom rektoru isplaćivan funkcionalni dodatak, te da Upravni odbor nije poduzeo nikakve mjere da se njemu spriječi isplata funkcionalnog dodatka. Svi navedeni problemi se ne bi događali niti bi do njih došlo da je sazvana sjednica Senata na kojoj bi se izvršilo izvršno rješenje u upravnom postupku i izabrao vršilac dužnosti rektora, koji bi vodio i predstavljao Univerzitet do izbora novog rektora. Službeni pečat Univerziteta u Sarajevu je od 20.11.2024. godine pa do dana podnošenja prijave u posjedu osoporenog rektora, koji nije ovlašteni zastupnik niti je ovlašten potpisivati službene akte, niti je upisan u sudski registar, a pečatom ovjerava dokumente, odluke koje donosi rektor i odluke Senata, čije sjednice saziva također neovlašteno – navodi se u prijavi.

U zaključku se navodi:

– Predlažemo pokretanje krivičnog postupka protiv članova Senata Univerziteta u Sarajevu, koji su se oglušili o izvršno rješenje, prof.dr. Tarika Zaimovića, osporenog rektora Univerziteta u Sarajevu u konačnom izvršnom rješenju upravnog postupka, i članova Upravnog odbora Univerziteta zbog nepoduzimanja nikakvih radnji na otklanjanju nezakonitosti u radu Univerziteta i čak i javnog davanja podrške osporenom rektoru.

