Kažnjen tržni centar u Žepču koji je radio u nedjelju

Tržni centar “Armani” u Žepču, koji je jučer, suprotno zakonu, radio, kažnjen je zbog toga, potvrđeno je za “Avaz” iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona (ZDK).Otkako je zakon stupio na snagu, kolege redovno provode mjere kontrole da li se poštuje zakon. Mi smo već dobijali prijave za to. Inspektori su izašli na teren i obilazili subjekte i za njih (TC “Armani”, op.a.) je izdat prekršajni nalog – potvrdili su iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona.

Iz inspekcije naglašavaju da se zakon provodi i da je mali procenat subjekata koji ne poštuju Zakon o unutrašnjoj trgovini kojim je propisana neradna nedjelja.

– Bilo je s početka slučajeva, ali nije puno, jedna ili dvije radnje. Mali je procenat da se ne poštuje – istakli su.

Po navedenim zakonskim odredbama, sankcije za nepoštivanje zakona su propisane u rasponu od 2.000 KM do 15.000 KM za pravno lice, od 500 KM do 1.500 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 500 KM do 1.500 KM za trgovca fizičko lice – pojašnjavaju iz inspekcije.Avaz

