U BiH jutro će pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. U kasnim večernjim satima kiša u većem dijelu zemlje, a u višim područjima i na planinama snijeg.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Tokom noću na jugu i jugozapadu zemlje povremeno jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu do 2, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 10 °C.

U Sarajevu jutro sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Jutarnja temperatura oko -6, a dnevna oko 3 °C,piše Avaz

