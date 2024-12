Na protest prosvjete u Mostaru dolaze sindikati iz cijele Federacije BiH

Iz Koordinacije sindikata osnovnih i srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas su se oglasili saopćenjem za javnost. Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:Značajan dan za prosvjetne radnike

– Ponedjeljak, 23. decembar je značajan dan za prosvjetne radnike u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

U devet sati je zakazano ročište na kojem će se predsjednici sva četiri sindikata ponovo pojaviti na Sudu, jer je zatražena još jedna mjera osiguranja koja treba zaustaviti štrajk. U 12 sati će početi protestna šetnja kojom će se sedmi put iskazati nezadovoljstvo odnosom Vlade HNK-a. Ovaj put će se zaustaviti ispred Skupštine HNK-a, čija je sjednica zakazana u 13 sati. U isto vrijeme, u znak solidarnosti sa kolegama iz HNK-a, članovi sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH i Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH će održati jednosatni štrajk upozorenja. I kao što prosvjetni radnici žele biti uz svoje kolege i pružiti im podršku, tako i političari podržavaju jedni druge, pa je ministrica obrazovanja Kantona Sarajevo već proglasila ovaj štrajk nezakonitim i pozvala prosvjetne radnike ovog kantona da u njemu ne učestvuju. Pitamo se kako to ministri znaju da su neki štrajkovi nezakoniti. Ako se vratimo nekoliko mjeseci unazad sjetit ćemo se i zabrane protesta prosvjetnih radnika u Sarajevu „zbog bezbjednosti“. Sve su to politički pritisci na demokratsko izražavanje nezadovoljstva i napori da se uguši sindikat. Dokaz za to je i igra koju su igrali zastupnici Skupštine HNK-a koji su danima obećavali zakazivanje vanredne tematske sjednice, sastanke Kolegija sa članovima Vlade, mogućnost rješavanja problema koji već mjesec dana trese HNK-a. Na kraju su izdali saopštenje u kojem su dali podršku Vladi HNK-a u daljnjim razgovorima s predstavnicima sindikata (koji su uputili zahtjev za nastavak pregovora na koji se ne reagira), saopštenje u kojem navode da bi tematska sjednica predstavljala pritisak na sud i otežala bi proces donošenja nepristrasne odluke. Sasvim slučajno su napisali i to da je pravo djece na obrazovanje jedno od osnovnih dječjih prava (to nikako nije pritisak na sud i na proces nepristrasne sudske odluke).

Veće plate

Oni koji imaju tri puta veće plate od nas, saopštenje ponosno završavaju iznosima plaća nastavnika i profesora, nastojeći valjda javnost uvjeriti da su to plaće koje su dobre i prosvjetni radnici neopravdano nezadovoljni, a imaju i dodatak na staž, topli obrok, pa čak i troškove prevoza. Po ko zna koji put „zaboravljaju“ da je to iznos bez odbijenog poreza, kao što zaboravljaju i to da je njihov dodatak na staž daleko veći, da uz topli obrok imaju sredstva za reprezentaciju, a umjesto troškova prevoza svoje vozače i automobile. Da ne govorimo o tome da „nosioci izvršne vlasti, predsjednik Vlade i ministri, ostvaruju pravo na položajni dodatak u visini 30% od iznosa plaće, na osnovu Zakona o pravima izabranih dužnosnika i nosilaca izvršnih funkcija u institucijama vlasti Kantona“ (Izvještaj o finansijskoj reviziji Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2023.godinu), a Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti u F BiH ovakva vrsta dodatka nije predviđena. Ako se već, po ko zna koji put, objavljuju iznosi naših plaća, mislimo da bi bilo pošteno da oni koji to rade objave i svoje, sa svim dodacima.

Sve su ovo dokazi koliko se cijeni naša profesija. Mi smo potplaćeni, poniženi, ali i nesigurni, što pokazuje strašni događaj u Zagrebu, ubistva u Sanskom Mostu, Beogradu, ranjavanje profesora u Lukavcu. Naš posao je zahtjevan, odgovoran, ali i stresan i sve više opasan. Ovakvim odnosom prema nama će učiniti da to postane potpuno nepopularan posao koji neće htjeti raditi kvalitetni nastavnici. I ko će onda odgajati i obrazovati našu djecu u čija se prava na obrazovanje zaklinju?

Istražiti uzrok i riješiti problem

Kada jedno dijete u razredu pokaže bunt mi pokušavamo istražiti uzrok i riješiti problem. Kada nastavnika ne bi bilo briga za to dijete, bio bi to dokaz da taj posao nije za njega. Kada hiljade prosvjetnih radnika iskažu svoj bunt, one koji bi se trebali zabrinuti nije briga. Ako ih ne brinu hiljade ljudi na ulici, hiljade komentara na društvenim mrežama onih koji nam daju podršku i osuđuju njihov odnos prema ovom problemu, onda posao koji obavljaju nije za njih. Ovaj problem neće riješiti nikakva sudska presuda nego dogovor kojim će prosvjetni radnici biti zadovoljni,piše Avaz

U ponedjeljak će s nama u Mostaru biti predsjednici kantonalnih organizacija oba sindikata koji su organizirali štrajk upozorenja u Federaciji BiH, sindikalci iz Sarajeva, Tuzle, Bihaća, Goražda, Travnika, Zenice i Posavine, predstavnici sindikata Sveučilišta, vrtića, kao i svi oni koji shvataju da naša borba nije samo za naša prava, nego je to borba za kvalitetnije obrazovanje, te bolje i pravednije društvo.

