Meteorolozi upozoravaju: Sljedeće sedmice stiže jedan od najvećih snjegova

Meteorolozi putem stranice BH Meteo najavljuju da se u narednom periodu sprema jedan od najvećih snjegova unazad.

“Danas je i kalendarski započela zima, a vrijeme u narednom periodu bit će pravo zimsko. Naredna sedmica sprema jedan od najvećih snjegova unazad nekoliko godina, navode meteorolozi.

Prema trenutnim prognozama veći dio Bosne i sjeverni dijelovi Hercegovine mogu očekivati značajne snježne padavine. Planinska područja i do metar novog snijega a i pojedine nizine preko 30 cm. Sačekat ćemo još malo sa konačnim procjenama visine snijega ali, po svemu sudeći, dolazi nam ozbiljna zimska ciklona”, navode meteorolozi BHMeteo.ba.

Federalni hidrometeorološki zavod ranije su najavili da nas u narednim danima očekuje promjenjivo i hladno vrijeme sa padavinama.

Nedjelja, 22. decembar 2024.

Jutro će biti pretežno sunčano, ali će se tokom dana sa sjeverozapada postepeno naoblačiti. U kasnim večernjim satima u većini krajeva očekuje se kiša, dok će u višim područjima i na planinama padati snijeg. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, s povremenim jakim udarima na jugu i jugozapadu tokom noći. Jutarnje temperature će biti između -8 i -2 °C, na jugu do 2 °C, dok će dnevne temperature iznositi od 0 do 6 °C, na jugu do 10 °C.

Ponedjeljak, 23. decembar 2024.

Oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, dok se u ostatku zemlje očekuje snijeg. Količina padavina će u većini krajeva iznositi od 20 do 40 litara po kvadratnom metru, dok će lokalno na sjeveru i sjeverozapadu Bosne pasti i do 50 l/m². Visina novog snijega kretaće se između 10 i 25 cm, a u višim područjima i na planinama od 20 do 40 cm, lokalno i do 50 cm. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, s povremenim jakim udarima na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Temperature u Bosni od -2 do 3 °C, u Hercegovini od 3 do 8 °C.

Utorak, 24. decembar 2024.

Oblačno vrijeme sa padavinama. U nižim predjelima Bosne očekuju se kiša ili susnježica, koja će kasnije prelaziti u snijeg. U višim područjima i na planinama snijeg će padati tokom cijelog dana. Prije podne vjetar slab do umjeren, a poslije podne i tokom noći jačanje sjevernog i sjeverozapadnog vjetra, uz povremeno jake udare. Temperature u Bosni od -4 do 2 °C, a u Hercegovini od 3 do 8 °C,piše N1

Srijeda, 25. decembar 2024.

U Bosni se očekuje oblačno vrijeme sa snijegom, dok će u Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno. Na zapadu Hercegovine i Bosne duvaće umjerena do jaka bura, dok će u ostatku zemlje vjetar biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature će se kretati od -6 do 0 °C, na jugu do 3 °C, a dnevne od -3 do 2 °C, na jugu do 10 °C.

