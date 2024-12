Naredne godine slijedi novo poskupljenje struje i to za najmanje 10 posto?

Da nas očekuje povećanje cijena električne energije sada je već neoboriva činjenica. Ovo povećanje cijena električne energije će se desiti krajem 2025. godine ili početkom 2026. godine, a što se može zaključiti analizom navoda iz trogodišnjeg Plana poslovanja JP EPBiH (2025-2027):

“Također, veoma je bitno kupcima i javnosti predstaviti da je postepeno povećanje cijena električne energije, naročito za domaćinstva, uzimajući u obzir troškove proizvodnje, tržišne okolnosti, zakonsku regulativu i potrebu za energetskom tranzicijom, krajnje nužno, ukoliko želimo na duži rok računati na domaće izvore električne energije koji će biti okolinski i klimatski prihvatljiviji od postojećih.Sigurno je da će u narednih 2-7 godina biti uvedeno plaćanje taksi ili sličnih naknada na CO2 emisije iz termoelektrana na prostoru BiH, a na državi i EP BiH je da se izbore da to bude postepeno i uz što manje naknade i troškove.”

KOREKCIJO, RANO LJUTA

Ovi navodi se nalaze na strani 6. Plana poslovanja i slikovito obrazlažu namjere JP EPBiH za naredne godine. Očekujemo u narednom periodu edukaciju po pitanju korekcija cijene električne energije. Ujedno, u tabeli 5.1 na poziciji dugoročna i kratkoročna prodaja u i van BiH planirana je prodaja električne energije u visini od 158.170.000 KM. Ovdje ništa ne bi bilo čudno da je ostvarena prodaja na ovoj poziciji iznosila u 2023. godini 32.510.000 KM, a u 2024. godini 33.834.000 KM. Znači, planira se prodaja električne energije pet puta veća na ovoj poziciji što je, znajući proizvodne tokove, gotovo nemoguće. Elektroprivreda je planirala prodaju struje na ovoj poziciji za 2024. godini u visini od 122.000.000 KM, a ostvarit će samo 33.000.000 KM.

Ovo praktično znači friziranje poslovnog rezultata za 2025. godinu i stoga kada imamo ovaj podatak i kada znamo da će se od 1.1.2026. uvesti takse na CO2 to nam daje za pravo da konstatujemo da je povećanje cijena električne energije neizbježno.

Osim toga, za sve subjekte koji su na tržišnom načinu snabdijevanja povećanje cijene će u primjeni biti za desetak dana, odnosno već od 1. januara naredne godine, a naredno će biti od 1.1.2026. godine. Za ove potrošače će cijena biti uvećana za minimalno 20 posto!P EPBiH planira i prijem stotinjak novih radnika tako da će to donijeti trošak ovoj kompaniji za oko 5.000.000 KM godišnje.

SRETNA NOVA I SKUPLJA GODINA

Na kraju, cijena za domaćinstva će biti povećana u rasponu od 10%-20% za početak jer niti tu neće biti kraj povećanjima. Pa, uživajmo u ovoj cijeni struje jer nam naredno povećanje neće dobro sjesti.

Podsjetimo, tačno prije mjesec pisali smo o Izvještaju o poslovanju Elektroprivrede BiH za 2023. godinu u kojem se navodi da je ova kompanija tu godinu završila u minusu od 331 milion KM. Loše poslovanje u EP BiH pokušali su popraviti, kako to obično biva u BiH, preko leđa građana povećanjem cijene struje za desetak posto, što je i učinjeno u augustu. Vlada FBiH, unatoč lošim rezultatima, nije zatražila odgovornost Uprave kompanije, a resorni ministar industrije, energetike i rudarstva FBiH Vedran Lakić prije nekoliko dana izjavio da je za gubitak krivo nevidentiranje stvarnog stanja u proteklih devet godina ponovivš navode iz Izvještaju o poslovanju. Lakić je rekao da Vlada FBiH ne razmatra novo povećanje cijene struje, ali nije rekao do kada će ostati takvo stanje. Ako je suditi po Planu poslovanja, tako će biti do kraja nadolazeće i sretne nam Nove godine,piše Slobodnabosna

Facebook komentari