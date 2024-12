Sve su prilike da se nazire bijeli Božić na Balkanu

Snijeg. Nešto je posebno u tim bijelim padavinama za vrijeme Božića i Nove godine, gotovo da nas vraćaju u djetinjstvo kad smo nosili debele skafandere i dolazili doma umorni i mokri od igranja u snijegu. I dok danas neke mlađe generacije nisu imale sreću da dožive bijeli Božić, gotovo svake godine nada ostaje da će se to dogoditi.

No, kako sve ne bi ostalo na nadi, obratili smo se meteorolozima Državno Hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i upitali ih kakve su šanse ove godine da uživamo u snijegu za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana.

Odgovor DHMZ-a prenosimo u cijelosti.

“Prema trenutno dostupnim prognostičkim materijalima krajem vikenda i početkom nove sedmice izgledno je premještanje frontalnog sustava preko naših krajeva, no po svemu sudeći vlažan i nestabilan zrak zadržavat će se nad nama i sredinom tjedna.Glavnina oborine past će u ponedjeljak, uglavnom kiša, ponajprije u gorju snijeg, no susnježice i snijega može biti i u nizinama unutrašnjosti. Kao što smo već napomenuli, s obzirom na to da će nad Hrvatskom kružiti vlažniji zrak povremenu oborinu treba očekivati i na Badnjak te na Božić. Količine oborine će vjerojatno biti male, no uz dovoljno nisku temperaturu zraka snijega i dalje osim u gorju može biti i u nizinama, ponajprije na istoku. Također, na Jadranu će biti vjetrovito, a u unutrašnjosti vjerojatno tek prolazno. Hoće li se negdje, izuzev u gorju, stvoriti uvjeti i za zadržavanje snijega i time omogućiti pravi zimski ugođaj za Badnjak i Božić znat ćemo više i pouzdanije idućih dana”, kazao je DHMZ za portal Dnevno.

Kakvo će vrijeme biti u narednim danima?

I dok neki broje dane do Božića, Tomislava Hojsak, dipl. ing. prognozirala je za HRT kakvo vrijeme Hrvatsku čeka u narednim danima.

“U četvrtak će sunčanih razdoblja biti najviše u središnjim i istočim predjelima, ali i jutarnje magle. Južnije oblačnije s malo kiše. Zapuhat će jugozapadnjak prije promjene vremena u petak. S jačim naoblačenjem bit će kiše, u gorju i snijega, a uz umjeren i jak sjeveroistočni vjetar stići će hladniji zrak. U subotu smirivanje i razvedravanje.Na Jadranu već u četvrtak može pasti malo kiše, no glavnina slijedi u petak, lokalno i u obliku jačih pljuskova s grmljavinom, kojih još u subotu ujutro može biti na jugu. U četvrtak će zapuhati jugo i jačati. U petak će na sjeveru naglo okrenuti na jaku i olujnu buru, podno Velebita s orkanskim udarima te se proširiti duž obale. S burom će osjetno zahladnjeti.”, prognozirala je Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Bijeli Božić i u BiH

“Ove godine bi mogao biti prvi bijeli Božić u posljednjih 10-15 godina. Akumulacije snijega još nisu jasni. Pouzdanije statistike o količini padavina i visine snijega će biti narednih dana”, naveli su iz Bosnia Storm Chasers.

Na Facebook stranici BH Meteo meteorolozi obavjšetavaju da se zima vraća u naše krajeve te da od kraja sedmice stiže osjetno zahlađenje.

“Sa prvim danima kalendarske zime, zima se vraća u naše krajeve. Od petka (20.12.) izražena promjena vremena uz osjetno zahlađenje, kišu i snijeg.

Vikend (21.-22.12.) prolazno stabilniji uz mrazna i hladna jutra, dok se nove padavine uz nastavak hladnog vremena očekuje početkom naredne sedmice. Početkom naredne sedmice pojedine dijelove Balkana očekuju obilne snježne padavine.

Stabilno vrijeme koje nas prati od početka ove sedmice neće još dugo potrajati. Prodorom hladne fronte i formiranjem plitke ciklone u Sredozemlju petak donosi padavine uz osjetno zahlađenje. U početku kiša koja bi brzim padom temperatura prelazila u susnježicu i snijeg u brdsko-planinskim krajevima. Na planinama uz značajnjne formiranje (povećanje) visine snijeg.

U nizinama većinski kiša koja bi pri izmaku padavina prelazila u susnježicu i snijeg uz formiranje tanjeg snježnog pokrivača najprije u nizinama središnjeg pojasa zemlje. Na krajnjem sjeveru te svakako jugu snijeg je upitan.

Za vikend padavine slabe i prestaju uz djelimično razvedravanje. Bit će hladno, a u slučaju vedre noći izgledan je i lokalno jači mraz.

Sada dolazimo do početka naredne sedmice koji po svemu sudeći sprema zimska iznenađenja dijelovima Balkana. Po trenutnim prognozama obilne snježne padavine zahvatile bi većinu planinskih oblasti BiH, Srbije, Crne Gore. Za nizine bi još malo sačekali sa procjenama ali ima šansi i da dobar dio nizina zabijeli, uz lokalno obilniji snijeg piše Slobodnabosna

Nakon dugo godina Božić po gregorijanskom kalendaru biće hladan, a u pojedinim krajevima i bijel”, napisali su na Facebook stranici BH Meteo.

