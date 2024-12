Zrak u Sarajevu opasan, moguće ozbiljne posljedice

Navodi se to na stranici Eko akcije, gdje se ističe kako je indeks kvaliteta zraka 423, a objavljeno je i upozorenje.

“Ozbiljne posljedice moguće za cjelokupno stanovništvo! Tokom boravka vani treba izbjegavati bilo kakve napore. Najugroženije kategorije stanovništva: trudnice, stare osobe i djeca, osobe s respiratornim i srčanim problemima, morale bi ostati u zatvorenom!”

Prema podacima sa stranice IQAir, jedino je lošijeg kvaliteta zrak u Delhiju. Prosjek zagađenosti zraka u Sarajevu iznosi čak 494,pišu Vijesti

Koncentracija PM 2.5 čestica je čak 64.5 puta veća od dozvoljene i označena je kao jako nezdrava.Sutra će u BiH preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz prolazno naoblačenje tokom dana. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni.

U Sarajevu magla. Tokom dana djelimično razvedranje. Jutarnja temperatura oko 2, a dnevna oko 6 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

