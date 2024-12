Misteriozni dronovi iznad SAD-a zatvorili zračnu luku u New Yorku. Guvernerka: ‘Molimo pomoć. Ovo je otišlo predaleko!‘

Tajanstveni dronovi iznad New Yorka privremeno su zatvorili piste u zračnoj luci okruga Orange, što je izazvalo frustraciju guvernerice Kathy Hochul, koja je pozvala na saveznu pomoć i izjavila: “Ovo je otišlo predaleko”, javlja NBC News.Međunarodna zračna luka New York Stewart bila je prisiljena zatvoriti svoje piste na otprilike sat vremena zbog “aktivnosti dronova u zračnom prostoru”, navodi se u izjavi guvernerice Hochul. Incident je započeo nakon što je Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) oko 21:40 prijavila viđenje drona, potvrdio je glasnogovornik Lučke uprave New Yorka i New Jerseyja. Piste su ponovno otvorene u 22:45, a zatvaranje nije utjecalo na raspored letova,piše Jutarnji

“Ovo je otišlo predaleko”, ponovila je Hochul.

Dronovi su viđeni iznad New Yorka, New Jerseya i drugih saveznih država na sjeveroistoku SAD-a, izazivajući zabrinutost i konfuziju među lokalnim stanovništvom, piše NBC. Nekoliko političara, uključujući senatora Richarda Blumenthala te republikanske predstavnike iz New Jerseya, Chrisa Smitha i Jeffa Van Drewa, pozvalo je vojsku da sruši dronove.

