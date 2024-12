Više od 3.000 prosvjetnih radnika u HNK izašlo na proteste: Traže svoja prava

Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, njih više od 3.000 danas su ponovo izašli na ulice Mostara. Nezadovoljni iznosima svojih primanja u generalni štrajk su stupili 26. novembra, a od tada do danas nisu uspjeli pronaći zajednički jezik s čelnicima Kantonalne vlade. Štaviše, između Koordinacije sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja u HNK i predstavnika Kantonalne vlade zadnjih dana je prilično zaiskriloNezadovoljni iznosima svojih primanja u generalni štrajk su stupili 26. novembra, a od tada do danas nisu uspjeli pronaći zajednički jezik s čelnicima Kantonalne vlade. Štaviše, između Koordinacije sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja u HNK i predstavnika Kantonalne vlade zadnjih dana je prilično zaiskrilo.Josip Milić je u izjavi za novinare uoči protestne šetnje kazao da Vlada HNK cijeli proces pregovora još od novembra prošle godine razvlači i odugovlači.

Podsjetio je na to da ih najprije nisu htjeli ni saslušati nakon čega su održali štrajk upozorenja, a potom protesti nakon čega su im tek u martu ponudili, kako je naveo, neozbiljnu ponudu od 2,5 posto povećanja plaće.

– Očito je od samoga starta njihova taktika razvlačenje u odugovlačenje da nam ukradu još koji mjesec i kako bi, eto, time nešto uštedjeli.

Međutim, došli smo došli smo do kraja i više odugovlačenja i razvlačenja nema. Sada su ključne sedmice, zapravo, dani, jer ono što se do sada manipuliralo i što se prikrivalo i što je na razne načine represivnim mjerama htjelo štrajk dokinuti više od toga nema ništa. Mislim da je došlo vrijeme da sjednemo i da ozbiljno razgovaramo i da ovo privedemo kraju i da dogovorimo neko rješenje koje će biti zadovoljavajuće za sve i koje će, konačno, djecu i nastavnike vratiti u učionice-rekao je Milić. Naglasio je da njihovi zahtjevi ostaju isti, a to je povećanje plaće od 15 posto i da je to, zapravo, minimum ispod kojeg neće ići.

Dopis iz Vlade HNK

Upitan jesu li odgovorili na dopis iz Vlade HNK, odnosno, resornog ministarstva da dostave prijedlog za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za koji iz Vlade HNK konstantno ukazuju da ga poštuju, Milić je rekao da su to ignorisali.

Prosvjetari su danas dobili ogromnu podršku drugih sindikalnih organizacija na što je ukazala Edina Čomić, također, ispred Koordinacije. Navela je da su prosvjetni radnici već šesti put izašli na ulicu,piše Avaz

Opravdani zahtjevi

– Podrška nam stiže sa svih strana ne samo iz BiH već i iz regiona, jer shvataju da su ovo opravdani zahtjevi koje već dugo vremena ne možemo riješiti. U posljednje vrijeme je bilo puno dezinformacija i izjava od strane Vlade koja je ujedinila članstvo i zato imamo podršku u ovom broju. Nije istina da svaki put dolazimo sa novim zahtjevima, oni su isti, samo mi pokušavamo biti prevareni u izračunu procenata, a oni uporno ispod pet posto pokušavaju sakriti dva posto – kazala je ona.

Sutra je po tužbi Vlade HNK zakazano sudsko ročište u vezi opravdanosti štrajka. Sindikalni čelnici se nafaju da će Sud sagledati činjenice i utvrditi da je sve urađeno prema Zakonu o štrajku.

