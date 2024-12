Rahimić: Započinjemo novu epohu za Mostar

Rahimić se svima zahvalio na izuzetnoj podršci koju je dobio na lokalnim izborima i na brojnim porukama podrške poslije izbora.

“Danas je izborom gradonačelnika Mostara završena jedna epoha, a počela je druga. Zahvalan sam mojoj Koaliciji za Mostar i Gradskoj organizaciji SDA Mostar, kao i svim vijećnicima koji su me danas podržali. Ovim putem želim čestitati novom-starom gradonačelniku Mostara, Mariju Kordiću uz želju da ovaj mandat bude uspješniji i bolji za sve građane Mostara. Želim također istaći kako smo u ovu priču ušli iskreno, sa jasnim planovima i ciljevima, bez bilo kakvih skrivenih namjera. To smo dokazali i na današnjoj konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća”, poručio je on.

Naglasio je da je njegovim izborom na poziciju predsjednika Gradskog vijeća Grada Mostara, na prijedlog vijećnika Koalicije za Mostar, potvrđen kontinuitet njihovih zalaganja.

“Iskreno se nadam kako ću imati dobru saradnju sa gradonačelnikom Mostara, ali i sa svim vijećnicima u Gradskom vijeću u narednom periodu”, zaključio je novoimenovani predsjedavajući Gradskog vijeća Mostara.

Podsjetimo, na današnjoj konstituirajućoj sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara, za poziciju gradonačelnika su predloženi Mario Kordić (HDZ), Đani Rahimić (Koalicija za Mostar) te Slaven Bevanda (HRS),pišu Vijesti

Za gradonačelnika Mostara izabran je dr. Mario Kordić.

Nakon prvog kruga je za Kordića glasalo 17, a za Rahimića 13 vijećnika, dok su 3 vijećnika glasala za Bevandu. U sljedeći krug su prošli Mario Kordić sa 17 i Rahimić sa 13 glasova.

Nakon drugog kruga Kordić je dobio 19 glasova, a za Rahimića 13 vijećnika. S obzirom da nakon drugog kruga nije bilo dvotrećinske podrške, ušlo se u teći krug glasanja u kojem je potrebna prosta većina.

U trećem krugu je Mario Kordić dobio 20 glasova, a Rahimić 15.

Nakon što je Mario Kordić izabran za gradonačelnika Mostara, Rahimić preuzima funkciju predsjedavajućeg Gradskog vijeća, s obzirom da na ove dvije funkcije ne mogu biti osobe iz istog naroda.

Kordić i Rahimić su na izborima osvojili i najviše pojedinačnih glasova Mostaraca. Kordić je na izorima dobio 11.523 glasa, a Rahimić 8.938 glasova.

