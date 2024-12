“KOJA SE HEMIJSKA REAKCIJA DESILA U TVOM MOZGU?” Pripadnici Belivukovog klana ispitivali bivšeg RASTINOG TELOHRANITELJA: Svjedok saradnik otkriva JEZIVE DETALJE

Spasojević je, podsetimo, svedočio detaljno o ulogama pripadnika kriminalne grupe u ubistvima, trgovini drogom i držanju oružja. Na prethodnom suđenju, odgovarao je na pitanja optuženog Miljkovića, a danas su mu pitanja postavaljali ostali optuženi.

17:04

Belivuk Spasojeviću: Koja se hemijska reakcija desila u tvom mozgu?

Belivuk: Krenuo bih s nekim pitanjima, da mi ne pobegne. Reci mi Spasojeviću, vezano za ove fotografije iz Surduka, jesu li to žice iz guma koje si ti navodno kupio?

Spasojević: Rekao sam da mi liče. Nagorele su, spaljene.

Belivuk: Kako ih razlikuješ od bilo kojih drugih žica iz sagorelih guma?

Spasojević: Pa nemojte se ljutiti, nisam tehnolog, ali ovo što je prikazano mene podseća na to.

Belivuk: Sad si izjavio da nisi tehnolog, kako te onda podsećaju?

Spasojević: Ja sam video to veče da su izgorele i da su bacane to veče s litice.

Belivuk: I dalje mi nije odgovorio, kako razlikuje žicu spaljenu koju sam ja bacio, od neke druge spaljene?

Spasojević: Ne razlikujem

Belivuk: Tako je, ovako možemo do prekosutra. Ajmo sada na stadion, to se najbolje razumemo. Šta je iznad prostorija restorana na stadionu Partizana?

Spasojević: Bio sam jednom, pio sam kafu gore, bio je kafić. Služila me gospođa.

Belivuk: Pa jel ta gospođa član kriminalne grupe. Jesu li stepenice iz restorana ka tom kafiću gore?

Spasojević: Jesu, uglavnom su gore, po mojim zaključcima išli zaposleni u klubu Partizan. Prolazili su kroz prostorije, a da bi prošli, morali su da prođu pored čuvara.

Belivuk: Sudija donosi zaključke, a nije ovde da donosi zaključke. Kako smo mi nazivali stadion, restoran, baštu?

Spasojević: Uglavnom baza, podsećalo je na bunker jer unutra niko ništa nije mogao da vidi, bili su limovi oko bašte.

Belivuk: A u bašti FK Crvena zvezda jesi li mogao da vidiš nešto unutra?

Spasojević: Ne znam, nisam išao.

Inače, Belivuk Spasojeviću pitanja postavlja povremeno povišenim tonom

Belivuk: Koja se hemijska reakcija desila u tvom mozgu?

Sudija: Bez ovakvih kvalifikacija.

Belivuk: U redu, šta se desilo da ga nazivaš sada bazom a u tužilaštvu to nisi rekao. Jesi li to čuo od Lalića?

Spasojević: Baza je restoran, izjasnio sam se o svemu, tako smo zvali u komunikaciji.

Belivuk: Ja Vam sudija dajem svoju reč, evo ako sam slagao, nikada više neću izaći i ništa pitati neću. Evo ako je u tužilaštvu nekada pomenuo baza ili bunker zabranite mi da ikada više izađem za govornicu.

Spasojević: Sećam se da smo u našoj komunikaciji nazivali baza, ne znam da li sam rekao u tužilaštvu ili nisam.

Belivuk: ‘Ajmo dalje, imam normalno pitanje koje se tiče njegove devojke, nemojte molim vas da mi zabranite. Je l’ trenirala na stadionu Partizana?

Spasojević: Ne znam zašto je bitno, jeste.

Belivuk: Jesu li dolazila naša deca u restoran?

Spasojević: Tvoja jesu, možda deca Sekulića još.

Belivuk: Jesi li ti po ceo dan bio u restoranu?

Spasojević:Nisam po ceo dan.

Belivuk: Kako onda možeš da pričaš?

Spasojević: To je bila restriktivna zona, nisu se tek tako šetala deca.

Belivuk: Ispod koje je tačno tribine restoran?

Spasojević: Mislim da je istok, nisam siguran, nisam se interesovao za strane sveta.

Belivuk: Jesi li išao s nama na gostovanja, gde su se skupljali navijači?

Spasojević: Jesam, navijači su se skupljali u bašti.

Belivuk: Na košarkaške utakmice kada smo išli, jesmo li se skupljali u restoranu?

Spasojević: Moguće je.

Belivuk: Je l’ dolazila policija u restoran pred utakmice?

Spasojević: Ne sećam se, znam da su došli jednom da nam uruče pozive za saslušanje.

Belivuk: Da li su vezano za ove odlaske na utakmice dolazili pripadnici kriminalne grupe ili navijači Partizana?

Spasojević: Dolazili su navijači, ali nije bilo obdanište.

Belivuk: Pitanje vezano za mašinu koja je podmetnuta u Ritopeku, rekao si da ti je Miljković rekao da “kuća ide na hlađenje na godinu dana” i da mašina ide na drugo mesto?

Spasojević: To je bila priča za mene u tom momentu, gledao sam da se izvučem iz svega toga. Rečeno mi je da kuća ide na hlađenje godinu dana, sada znam da je to bila priča, da je prebačena u tajnu prostoriju i da ste vi nastavili sa ubistvima.

Belivuk: To je tvoja priča

Spasojević: To je istina.

Belivuk: Spasojeviću, ne nastavljaj se.

Belivuk; Ko je Marijana Bećagul?

Spasojević: Ne znam.

Belivuk: Reći ću kasnije. Kojim otrovom je otrovan Goran Mihajlović?

Spasojević: Ne znam, otrovom.

Belivuk: Pa nije vodom. Za šta smo koristili za otmicu, rekao si da si kupio par metara lanca, kabl, molerski najlon deblji i tanji, ekser, kreč?

Spasojević: Nismo koristili lanac, kabl, najlon sam video dole u prostoriji, nismo koristili u Surduku, nismo koristili ostalo.

Belivuk: Rekao si da kreč može da se koristi za uništavanje tela?

Spasojević: Gledao sam filmove, znam životno, radio sam na građevini. Kada se kreč baci preko pokojnika može da uništi leš

Belivuk: Za koje smo mi krivično delo koristili kreč?

Spasojević: Rečeno mi je da kupim, ne znam da je korišćen. Telo je spaljeno.

Belivuk: Na koga se vodio golf koji si vozio?

Spasojević: Na moju majku.

Belivuk: Da se vratimo na korito. Rekao si da si se bavio gradnjom, fizičkim poslovima, da li si nekada koristio korito?

Spasojević: Jesam ali ga nikada nisam merio.

Pošto Spasojević nije mogao da kaže dimenzije korita, ali ni govornice za kojom stoji, Belivuk je počeo da mu se smeje.

Spasojević: Molim te da me ne prekidaš.

Belivuk: Jesi li u svesci tužiocu naveo da smo mi ostatke hladili u koritu?

Spasojević: Mislim da jesam. Ne znam šta je sporno i da se prisetim. Ovde kad me pitaju nešto, ja se podsetim, nisam učio tekst napamet

Belivuk: Jesi, jesi, učio si napamet. Pitao sam konkretno, nemoj ti sad da mi pričaš šta si pričao. Šta je urađeno sa navodnom sekirom kojom sam ja navodno usitnjavao ostatke Mihajlovića? Mi sve navodno čistimo, poliramo, šta smo uradili čoveče?

Spasojević: Ne mogu u ovom momentu da se setim.

Belivuk: Je l’ prolazi neka reka kroz Surduk?

Spasojević: Prolazi pored.

Belivuk: Odakle tebi pištolj dok navodno u skrivenoj prostoriji čuvaš Mihajlovića?

Spasojević: Dao mi je Draganić. Bio je tu, meni nadohvat ruke.

Belivuk: Je l’ ti bio u ruci, za pojasom? Kad krene da mi odgovara ovako izokola…Jesi li obavestio tužilaštvo da si držao pištolj vezano za to krivično delo.

Spasojević: Jesam, izjasnio sam se o svemu.

Belivuk: Je l’ te ja zbunjujem ili obmanjujem kada kažem da si bio na neformalnim razgovorima u tužilaštvu?

Sudija: Izjasnio se već o tome.

Belivuk: Pitam samo da li ga dovodim u zabludu, jer je tužilac ovde rekao da nije bilo neformalnih razgovora. Kako razlikuješ neformalne od neobaveznih razgovora sa tužiocem?

Spasojević: Sudija, ja sam govorio o krivičnim delima da bih dobio ovaj status. Nisam kafenisao s tužiocem i pričao o porodici.

Belivuk: Zakon ne poznaje ni neformalne ni nezvanične razgovore, neka nam objasni?

Spasojević: Ja sam se izjasnio na svoj način, ne znam pravne formulacije.

Belivuk: Šta si sad rekao majko moja. Vezano za ubistvo Aleksandra Gligorijevića, jesmo li vam mi dodelili neke uloge?

Spasojević: Ja sam se izjasnio, ne sećam se da sam bio na takvom razgovoru. Sećam se da si mi ti rekao da ću se iznenaditi kada budem video ko je u pitanju.

Podsetimo, Gligorijević je navodno bio prijatelj Belivuku, ali su vođe grupe navodno posumnjale “da im radi o glavi” i zbog toga su odlučili da ga namame, a potom ubiju u Ritopeku.

Belivuk: Ti si rekao da smo Draganić i ja u kupatilu, Janković na stepeništu?

Spasojević: Ja sam u tom momentu bio napolju, takva je priča bila i ne znam da li ste se vi izrotirali u međuvremenu.

Belivuk: Srđan Lalić je ispričao da smo svi praktično bili na tavanu i strčali dole.

Spasojević: Lalić nije bio prisutan tada.

Belivuk: Ko je koristio žuti kedi?

Spasojević: Moj brat.

Belivuk: Ništa, ako je porodica ne ulazim u to.

Spasojević: Hvala!

Belivuk: Preko 20 puta si rekao da si bio uplašen za život, zašto nisi otišao u policiju?

Spasojević: Zato što bih poginuo, imali ste ljude svugde. Mogu samo Bogu da zahvalim. Imali ste informacije iz policije, za raznorazne potrebe ste dobijali.

Belivuk: Od koga?

Spasojević: Ne znam od koga, ali sećam se jednog od komentara, da ako Aleksandar Vulin dođe za ministra, možemo svi kofere da pakujemo.

Belivuk: Jesi li ti zvao nekog policajca da ti proverava tablice neke?

Spasojević: To nije službeno lice, Kiza je moj komšija i čak ima i dosije. Pitao sam, ali odgovor nisam dobio. To sam radio iz straha upravo da će oni nauditi nekome iz mog okruženja.

Belivuk: Ajmo na Gorana Veličkovića. Je l’ isti smart korišćen za Gligorijevića i Veličkovića?

Spasojević: Ne znam.

Belivuk: Pričaš da si zapamtio 3. avgust i 10. avgust 2020.

Spasojević: Prvo je bio Goksi, a posle je bio ubijen Mitić, posle sedam dana. Ne znam kako da se izjasnim na ovo pitanje.

Belivuk: Vezano za Gorana Veličkovića, gde si koga zatekao u dvorištu u Ritopeku, kada si ušao? Izjavio si da si sa Miljkovićem došao u kuću.

Spasojević: Koliko se sećam, u kući su bili Draganić, Janković, Lalić, Veljko i Miloš Budimir. Mislim da su svi bili u garaži. Ja i garažu smatram pod kuću.

Belivuk: Da, opšte je poznato da je garaža kuća.

Sudija: Optuženi, molim vas.

Belivuk: Nakon odlaska iz kuće, treba mi detalj, kada se navodno nalazimo na Medaku, ko se nalazi i gde idemo?

Spasojević: Odatle idemo na stadion.

Belivuk: Svi smo čuli da je Lalić rekao da Spasojevića 3. avgusta 2020. nije video, nego tek sutradan, jesi li siguran da si bio tamo?

Spasojević: Ja sam 100 posto siguran.

Belivuk: Za navodnog Nikolu Mitića, jesmo li Miljković i ja sekli krevet?

Spasojević: Ne, ja sam sekao garnituru na stadionu.

Mitić je, podsetimo, otet na Dedinju, prebačen u prostorije na stadionu a potom u kuću u Ritopeku, u kojoj je prema optužnici i izjavama svedoka saradnika, ubijen.

Belivuk: Vezano za narkotike, rekao si da sam ja skladištio kod Dimitrijevića skladištio kokain, čime sam ga uvećavao?

Spasojević: Ne znam. Ja sam po Veljkovom nalogu prenosio kokain do Dimitrijevića i stadiona. U nekom razgovoru si mi pričao da si tamo pakovao, bila je neka priča da je nestala neka roba a da si morao tamo da ideš da pripremiš.

Belivuk: Kada si navodno preuzeo veću količinu kokaina od kamiondžije, jesi li merio, slikao?

Spasojević: Ne sećam se.

Belivuk: Da li si video prodaju narkotika na splavovima i klubovima koje smo mi držali?

Spasojević: Možda sam zaboravio da objasnim kako je funkcionisalo, neko od Veljkovih ljudi je donosio kokain, davao se konobarima i oni su rasturali gostima.

Belivuk: Da li si video svojim očima?

Spasojević: Ja sam nosio Stefiju u “Onu moju”, on je predao gostu.

Belivuk: Koliko si zaradio para od prevoza, prenosa i skladištenja narkotika?

Spasojević: Malo, nekad me časti po 300 ili 400 evra, popravku kola. Nisam to radio za novac.

Belivuk: Ipak si čoveče nešto prihodovao od toga. Jesi li optužen za drogu?

Spasojević: Nisam.

Belivuk: E to mi treba čoveče. Rekao si da si doneo u garažu u Livadice MRUD?

Spasojević: Nisam rekao.

Belivuk: E to sam čekao. Jesi li rekao tužiocima da si pušku doneo u Livadice?

Spasojević: Ja sam rekao da nikada direktno nisam nosio oružje u Livadice, nego Draganiću blizu kuće.

Belivuk: Pominjao si eksploziv koji smo zvali levak, ko je ubijen njim?

Spasojević: Trebalo je da služi za ubistvo Jovana Vukotića.

Belivuk: Pa jel ubijen Vukotić?

Spasojević: Na kraju jeste ubijen Vukotić, ali ne tom bombom.

Belivuk: Vukotića ima puno. Ko je ubijen dronom koji si preuzeo u Šimanovcima?

Spasojević: Ne znam.

Belivuk: Pominjao si i eksploziv koji si predao Miljkoviću, ko je ubijen njim?

Spasojević: Ne znam.

Belivuk: Rekao si da su ti datumi ubistava poznati jer su bila ubistva, a da datumi sporazuma nisu jer ti nisu bili bitni?

Spasojević: To su bila ubistva.

Belivuk je potom počeo da postavlja pitanja o ubistvima iz optužnice, ali i ubistvima škaljaraca Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, zatim Alana Kožara i Damira Hodžića na Krfu.

Spasojević: Imate moje pasoše, kada sam bio u Grčkoj, tada.

Belivuk: Da li si ti tužiocima rekao da si učestvovao u ubistvu Vlastimira Miloševića?

Spasojević: Jesam, sve sam rekao.

Belivuk: Jesi li optužen za to?

Spasojević: Koliko znam nisam.

Belivuk: Super, znači ljudi idu priznaju ubistva i niko ništa.

Spasojević: Ništa mi nije obećavano.

Belivuk: Sudija Vinka Beraha, prethodna sudija, je prihvatila tvoj sporazum. Jel te išta pitala?

Spasojević: Ne mogu da se setim.

Belivuk: Otkud apsolutna amnezija kada je sporazum u pitanju. Nako tvog samostalnog otkazivanja advokata dok si bio u pritvoru, kako si angažovao novog?

Spasojević: Znam šta hoće da pita, preko koga sam došao do adovokata Nemanje Tomića, neću da kažem preko koga.

Belivuk: Nemoj da si ljut, ti si rekao da si uplašen za život. Samo još nešto, kada si bio u tužilaštvu, jesi li imao neke papire ispred sebe dok si pričao?

Spasojević: Imao sam beleške koje sam pisao u pritvoru, ali nisam smeo da ih koristim.

Belivuk je završio sa ispitivanjem i vraćen je u bokst za optužene, ali se ponovo javio, da postavi još jedno pitanje.

Belivuk: Promaklo mi je. Vezano za navodno oštećenog Nikolu Mitića, rekao si da su ti se smejali i rekli da su nekoga zadavili “da te ne deranžiraju”?

Spasojević: Jeste, konkretno su se svi koji su bili u kolima, Hratin i Lalić smejali, a Miloš Budimir mi je rekao sve ostalo, jer su me zavitlavali, znali su da sam uplašen.

Ispitivanje svedoka saradnika je završeno i sudija je najavila da će u sredu, kada se suđenje nastavlja, optuženi i njihovi branioci imati priliku da iznesu primedbe na njegov iskaz.

16:45

Miljković ispituje Spasojevića

Posle pauze, svedok saradnik Nikola Spasojević je ponovo za sudskom govornicom. Ponovo će mu biti prikazane fotografije sa obale Dunava, u blizini kuće u Ritopeku, na zahtev optuženog Marka MIljkovića.

U sudnicu je u pratnji stražara uveden i Miljković.

Miljković: Reci mi Spasojeviću, jel ti ovo poznato, jel ti liči ponovo?

Spasojević: Kako je put, oaj prolaz s desne strane podseća, kako sam objašnjavao, zaravan a zemljani put vodi dalje. Iza je reka, podseća me na to.

Miljković: Čekaj Spasojeviću, ovo je šiblje, kad prođeš kroz njega, šta je?

Spasojević: To veče kad sam ja bio tamo, liči mi na to, prođeš kroz šiblje i iza je reka.

Miljković: Rekao je da ga ono podseća, sad kaže ovo. Spasojeviću, jel to isto mesto?

Spasojević: Ono me podseća na mesto na kom sam bio, sad ima vegetacije, ono je drugo godišnje doba, ovo me podseća gde smo se parkirali kolima pa prolazili kroz šiblje do reke.

Miljković: Jesi li zadovoljan sa vodostajem?

Sudija: Bez komentara, samo pitanje.

Spasojević: Čini mi se da je jeste, liči na mesto na kom sam bio.

Miljković: Samo nek se izjasni jel to isto mesto kao na prvim fotografijama, ili nije?

Spasojević: Ono me podseća, ovo mi je nekako bliže.

Miljković: Ovo nije odgovor na moje pitanje.Kako si došao do tog mesta, pričao si o nekakvim svodovima?

Spasojević: Objasniću

Miljković: Stani Spasojeviću. Kako si došao do uvale?

Sudija: Mislite generalno ili na fotografijama?

Miljković: Mi generalno ne možemo da znamo šta je u njegovoj glavi. Ne seća se ovoga, ne seća se onoga, bilo mu mračno, kako se seća baš ovog mesta?

Spasojević: Specifična je uvala, sećam se toga. Upečatljivo mi je, tu smo ostavljali džakove.

Miljković: Jel ti poznat voćnjak na sledećoj slici?

Spasojević: Nije, nisam išao tamo da berem voće.

Potom su prikazane fotografije zgarišta, ali je Spasojević rekao da na njima ništa ne prepoznaje.

Miljković: Jel ti poznato ovo zgarište?

Spasojević: Nije.

Miljković: Jel ti liči na skalpel koji smo mi koristili?

Spasojević: Ne mogu da se setim.

Miljković: Prošli put si rekao da ti liči na skalpel koji smo koristili za Gorana Veličkovića, šta se desilo pa ti više ne liči? To te pitam

Spasojević: Rekao sam da smo koristili za trake, džakove. Koristili smo skalpele.

Miljković je završio sa ispitivanjem i za sudsku govornicu izlazi Veljko Belivuk, poslednji optuženi koji će ispitivati trećeg svedoka saradnika Nikolu Spasojevića.

15:55

Pauza pola sata, Belivuk sledeći ispituje svedoka

Draganić je završio ispitivanje svedoka saradnika i sudija je odlučila da odredi pauzu od pola sata, posle čega će pitanja postavljati optuženi Belivuk. On je najavio da ima veliki broj pitanja za svedoka saradnika.

15:34

Vlade Draganić se javio za reč

Janković je vraćen na optuženičku klupu, za reč da postavlja pitanja se javio optuženi Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku, a posle njega bi Spasojevića trebalo da ispituje Belivuk.

Draganić: Kad si se setio za navodni pretovar paketa sa eksplozivom, prvi put to nisi spričao u izlaganju?

Spasojević: Objasnio sam da je bio jedan pretovar, da sam došao sa Bojketom

Draganić: Pričao je da je bilo pet pretovara, snajper, eksploziv, bomba. Pričao je o pet tura, kad si se setio toga?

Spasojević: Ja sudija ne razumem pitanje.

Draganić: Prošli put nije izjavio eksploziv u foliji, ni tog Bojketa nije pominjao, kad se setio?

Sudija: Ja moram da priznam da ni ja ne razumem šta pitate.

Draganić: Kad se setio, što se ranije nije izjasnio?

Spasojević: To sam napisao i u svesci koju sam predao tužiocu. Sa Bojketom sam došao sa stadiona Partizana, do tog puteljka, izdvojenog u naselju. Jedan put mi je predao bombu, koju sam nosio u Pančevo, a drugi put sam bio sa Bojketom, iz tapacirunga “turana” su izvadili eksploziv i dali mi

Draganić: Ko je dogovorio pretovar tog navodnog eksploziva?

Spasojević: Ja nisam išao po svom nahođenju. Miljković je tražio da idem u Bosnu po taj eksploziv, ali pošto nisam mogao, doneo ga je Bojke. On nikada nije ulazio u kuću u Ritopeku moram da napomenem.

Draganić: Ali si ga doveo pred kuću?

Spasojević: Nisam mu rekao “ovde se ubijaju ljudi”.

Draganić: Kada je to bilo?

Spasojević: Ja mislim 2020., tada su bile te neke aktivnosti.

Draganić: Jesi li video ti tu bombu svojim očima?

Spasojević: Jesam, mi smo to zvali tuba bomba.

Draganić: Kad vozimo navodno taj snajper, gde smo se našli?

Spasojević: Draganićeva kuća je na uzvišenju, tu uz put, gde je neko proširenje.

Draganić: Ko je ugovorio pretovar snajpera?

Spasojević: Marko Miljković me je angažovao. To je bilo sredinom 2019.

15:32

Janković neće da postavlja pitanja

Sledeći se da svedoku saradniku postavlja pitanja javio optuženi Nebojša Janković.

Janković: Slušajući naše branioce i pojedine okrivljene dok su postavljali pitanja okrivljenim saradnicima, čitajući zakone i članove zakona, jasno i nedvosmisleno piše kako se sporazum sklapa. Video sam da je sporazum napravljen mimo zakona i neću da trošim vreme suda ni novac poreskih obveznika i zato sada neću da mu postavljam pitanja.

15:20

Budimir ispituje svedoka saradnika

Miljković je završio sa ispitivanjem Spasojevića za sada. Sledeći koji se javlja da ispituje svedoka saradnika je optuženi Miloš Budimir.

Budimir: Kada smo se ti i ja prvi put videli u Živka Davidovića, jesi li imao strah za svoj život?

Spasojević: Jesam.

Budimir: Ako se bojiš za život, zašto si mi predao telefon i krenuo kolima za mnom?

Spasojević: Imao sam dve mogućnosti. Mogao sam da pobegnem kolima i znamo šta bi me sustiglo

Budimir: Šta bi te sustiglo, vidim da si živ i zdrav?

untitled1aa.jpg

Privatna Arhiva Miloš Budimir

Spasojević: Hvala bogu, jesam, živ sam i zdrav. Koliko se sećam, Budimir mi je rekao da mu ostavim telefon, ali ne mogu da tvrdim, možda mi je i Belivuk rekao

Budimir: Znači, vidiš nekog prvi put u životu, i on ti kaže daj telefon, i ti daš?

Spasojević: Bio si Veljkov drug.

Budimir: Rekao si da smo seli u piceriju Pikolo, jesi li ti jeo tada picu?

Spasojević: Mislim da nisam mogao da jedem.

Budimir: Otkud ti da sam škodu superb dobio na poklon?

Spasojević: Ti si mi rekao, i Veljko i Marko su mi rekli.

Budimir: Nisam je dobio na poklon, jel znaš od koga sam je kupio i koliko sam je platio? To što priča da sam je dobio na poklon je čista laž. Jel znaš da sam kupio od komšije za 9.000 evra na rate? Komšija je preminuo pa ne možemo da ga zovemo da vidite kako Spasojević laže. Jel tvoja verenica prodavala cveće po klubovima?

Sudija: Odbija se pitanje.

Budimir: Dobro, jel radila u gradskoj kafani?

Sudija: Kakve to veze ima?

Budimir: Ima, ima veze sa Nemanjom Đurićem jer ga mrzi zato što ga je verenica varala sa optuženim Đurićem.

Budimir: Jesi li radio obezbeđenje u klubovima?

Spasojević: Jesam.

Budimir: Ko ti je isplaćivao?

Spasojević: Veljko i Marko.

Budimir: Jesi li probao da se obesiš u CZ?

Spasojević: Ja sam rekao, imao sam taktiku da kupim vreme, dok nisam dobio ovaj status, nisam pokušao da se obesim.

Budimir: Jesmo li pričali dok si bio ovde u ćeliji? Jesam li te zvao a ti rekao da oćeš da se obesiš?

Spasojević: Ne sećam se.

Budimir: Odakle ti priča da je Dušan Jovanović Giba planirao da te otruje, jer sa lažne Skaj aplikacije?

Sudija: Odbija se pitanje.

Budimir: Da li bi mogao da nam opišeš tvoju ulogu u otmici Nikole Mitića?

Sudija: Pričao je već, postavite konkretna pitanja.

Budimir: Jel možeš da nam kažeš kako si lišio života Nikolu Mitića? Piše tako u optužnici.

Sudija: Objasnio je svoju ulogu.

Budimir: Da li je učestvovao u lišavanju života Nikole Mitića?

Spasojević: Nisam, na putu za Ritopek sam saznao da je on već lišen života.

Budimir: Pričao si da si vezano za Gorana Mihajlovića držao u rukama pištolj CZ99?

Spasojević: Bila su na stadionu dva pištolja, liče mi na CZ 99.

Budimir: Kako ti Spasojeviću znaš da sam ja angažovan da prenesem bombu?

Spasojević: Iz priča. Ja sam rekao da su događaji komentarisani u kući. Trebao si do groblja Zbeg da prebaciš.

Budimir: Ja to u životu ne bih pogledao a kamoli vozio. Da li si tražio od mene da ti pozajmim neki novac, 3.000 evra za popravku automobila, dok smo bili na slobodi?

Spasojević: Ja sam pozajmio novac od Stefana Đurića Raste i to sam mu vratio.

foto–nemanja-nikolic–3.jpg

Nemanja Nikolić

Inače, Spasojević je radio i kao obezbeđenje repera pre hapšenja kriminalne grupe.

Budimir: Od kada si strahovao za život i od koga?

Spasojević: Od 2016., od priprema ubistva Vlastimira Miloševića. Strahovao sam od Veljka i Marka, tebe tada nisam poznavao.

Budimir: Kada si kupio audi? Jesili ga našao sam preko oglasa?

Spasojević: 2020. Prodao sam golf koji mi je bio poklonjen za ubistvo Gorana MIhajlovića, pozajmio sam još oko 4.000 evra od Veljka i Marka.

Budimir: Jesi li tada imao strah za život Spasojeviću?

Sudija: Zašto je to bitno?

Budimir: Kad zajmi pare, nema strah za život, a kad je sve drugo ima, pa mi to nije jasno. Jesi li ti u ovoj sudnici slagao bilo šta?

Spasojević: Nisam.

Budimir: Jesi li slagao advokata Dejana Lazarevića kada si odgovarao na njihova pitanja, jesi li slagao tužioce?

Sudija: Odgovorio je na ta pitanja.

14:55

Miljković ispituje Spasojevića

Sudija je pozvala svedoka saradnika Nikolu Spasojevića da izađe za govornicu, koja se nalazi na sredini najveće sudnice Specijalnog suda.

Iz “boksa” za optužene, koji je staklom odvojen od dela sudnice u kom je govornica, u pratnji stražara izveden je ponovo Marko Miljković, koji na prethodnom suđenju zatražio da se ovom svedoku saradniku predoče određene fotografije, kako bi se na njih izjasnio.

Sudija: Što se tiče obale Dunava, imamo 14 fotografija, a što se tiče Surduka 84, da li tražite sve?

Miljković: Ne, samo slike kuće, litice, okućnice.

Podsetimo, svedok saradnik je svedočio da su u Dunav, na oko tri kilometra od kuće u Ritopeku u kojoj su žrtve ubijane, sečene i mlevene, bacani njihovi ostaci.

Miljković: Interesuje me da li na fotografiji prepoznaje nešto?

Marko Miljković Mesar Belivuk

Dado Đilas, Zorana Jevtić

Spasojević: Liči mi na zaravan, kada se spusti niz put. Ovo je dosta viši vodostaj Dunava, ali podseća me na mesto na kom sam bio.

Miljković: Pošto se razume u vodostaje, neka nam kaže kada je viši a kada niži?

Spasojević: Zimi je viši.

Miljković: A kada si ti bio?

Spasojević: U leto.

U sudnici je nastavljeno prikazivanje fotografija sa obale Dunava. Svedok saradnik je za nekoliko njih rekao da mu nisu poznate.

Spasojević: Četvrta fotografija me delimično podseća na mesto na koje smo silazili. Bili smo Veljko, Marko, Lalić, ja. Ja sam bio samo jednom, kada su prosipani ostaci Gorana Veličkovića.

Prikazano je i nekoliko fotografija plavog džaka u šiblju.

Spasojević: Nije mi poznato, mi smo džakove spaljivali.

Miljković: Vezano za ove fotografije nemam više pitanja. Možemo da pređemo na Surduk.

Podsetimo, prema optužnici i svedočenju Spasojevića, Goran Mihajlović je ubijen u kući u Ritopeku, a potom je njegovo telo prebačeno i spaljeno na lomači napravljenoj od guma u dvorištu kuće u Surduku.

Miljković: Da li ti je poznato nešto na slici?

Spasojević: Jeste, to je slika kapije, tu smo ulazili. Na desnu kapiju ne može da se uđe, nismo ulazili i činilo mi se dok sam šetao da nije pristupačna, da na nju ne može da se uđe. To je taj kolski prilaz, izbetoniran do kuće. Staza ide do kuće.

Miljković: Šta vidiš na četvrtoj fotografiji?

Spasojević: Zadnji deo kuće. Kako gledate u nju, s desne strane je šupa i gradila se velelepna komšijska kuća. Mi smo između pravi lomaču koju sam opisivao. Na slici se vidi zid, ograda od komšijske kuće, koji koliko sam zapamtio, tada nije postojao. Ne sećam se sudija detalja, palili smo čoveka tamo.

foto–nemanja-nikolic–4.jpg

Nemanja Nikolić

Miljković: Velelepna kuća nije mogla da bude kuća sa tri cigle. Spasojeviću, jel to ta kuća?

Spasojević: S desne strane je bila šupa, sada vidim da na ovim slikama ne postoji. Ta komšijska kuća nije tada izgledala ovako. Desno ka zidu je paljeno telo Gorana Mihajlovića.

Miljković: Koja se reka vidi na slici?

Spasojević: Ne znam, nisam ja slikao i ne znam odakle je slikano.

Miljković: Znači ne veruješ tužilaštvu.

Spasojević: Liči na Dunav, takav je pogleda sa placa u Surduku, ali možda negde imaju slični pejzaži. Podseća me, ima sprud kad se gleda s litice placa. Na sledećoj slici vidim tu kuću, ali nije bila takva, renovirana je. Izmenjena je fasada.

Inače, tokom prvog suđenja, koje je krenulo iznova zbog izmene u sastavu sudskog veća, saslušana je i bivša supruga Radoja Živkovića, koji je u pritvoru u Turskoj zbog učešća u ubistvu vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića. Aleksandra Živković, čiji je bivši muž rođak vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, tada je potvrdila da je kuću u Surduku dobila u nasledstvo i da je muž imao ključ od kuće, ali da ne poznaje optužene i da ne zna da su tamo dolazili u proleće 2019., kada su prema optužnici tamo spaljeni Mihajlovićevi ostaci.

Miljković: Jesu li na slikama iz podruma police koje si pominjao, gde su najloni o kojima si pričao?

Spasojević; Ne mogu da se setim.

Miljković: Jel ti poznato išta sa ovih slika?

Spasojević: Jeste kuća, stepenice. Stvarno nisam obraćao pažnju u tom trenutku na ostalo.

Na sledećoj slici, Spasojević je rekao da mu se čini da je litica s koje su ostaci s zgarišta prosipani u Dunav, ali da ne može sa sigurnošću da tvrdi. Na slikama se vidi šiblje i reka u pozadini.

U sudnici su potom prikazane fotografije nagorele zemlje i šiblja slikano sa strane reke ka padini.

Spasojević: Ne mogu da kažem, nije mi poznato. Podseća na liticu, ali nisam gledao s te strane.

Miljković: Ajde sada Spasojeviću, šta te podseća?

Spasojević: Nisam zagledao, nisam zurio dole, ali bi moglo da bude.

U sudnici je potom prikazana nagorela guma, u šiblju.

Spasojević: Ovaj kadar mi nije poznat.

Miljković: Ti si navodno kupovao gume, kako ti nije poznato?

Spasojević: Ja sam kupovao automobilske, ovo su kamionske. Na sledećoj slici me podseća na žice od guma koje smo bacali.

Miljković: Kako znaš da su to te žice? Ja ne znam kako izgledaju žice

Spasojević: Pa ja znam.

Miljković: Možemo da napravimo test i da dokažem da ovo što govori nije istina. Na sledećoj slici piše da je bela kost, jel ti poznato? Rekao si da si video kosti?

Spasojević: Nije mi poznato.

Miljković: Te žice od guma smo navodno bacali s te litice? Kažeš nisi gledao, kako znaš da su ostale žice?

Spasojević: Video sam da je ostalo na zgarištu, sve je utovareno u kolica i bačeno sa litice.

14:36

Optuženi ušli u sudnicu

Optuženi koje se brane sa slobode ušli su u sudnicu, kao i advokati jer je reč o pritvorskom predmetu. Podsetimo, beogradska Advokatska komora stupila je u štrajk od danas do srede, ali su advokati dužni da prisustvuju suđenjima protiv okrivljenih koji su u pritvoru.

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom optuženih. Sudija je potvrdila da suđenju prisustvuju dva tužioca, Belivuk, Miljković sa advokatima a potom je nastavila sa prozivkom ostalih optuženih i njihovih branilaca.

Suđenju ne prisustvuju svedoci saradnici Srđan Lalić i Bojan Hrvatin, koji su saslušani pred sudom i njihovo ispitivanje je završeno.

14:08

U sud stigli Belivuk i Miljković

U Specijalni sud u Beogradu uz zvuke sirena i povremenu obustavu saobraćaja, optuženi pripadnici kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića prebačeni su iz Centralnog zatvora u zgradu suda u Ustaničkoj ulici. Suđenje bi danas trebalo da bude nastavljeno ispitivanjem nekadašnjeg pripadnika klana i kuma Marka Miljkovića, Nikole Spasojevića, koji je posle hapšenja odlučio da bude svedok saradnik.

