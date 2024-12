U BiH otvoren tržni centar vrijedan 60 miliona KM

Kako je rečeno na otvaranju, riječ je o investiciji od čak 60 miliona KM. U okviru ovog centra otvoren je veliki broj radnji poznatih brendova, a posao je dobilo oko 400 radnika.Riječ je uglavnom o brendovima odjeće, obuće, potrepština za dom i vrt itd. Osim toga, tu je i određen broj ugostiteljskih objekata i drugih sadržaja, piše BiznisInfo.ba.

Očekuje se da će ovaj tržni centar značajno doprinijeti većoj turističkoj posjećenosti, ali i skraćenju liste nezaposlenih na lokalnom birou za zapošljavanje.

Kompleks je nikao na lokaciji bivše fabrike kompresora i pneumatskih alata “Trudbenik”, a investitor je bijeljinska kompanija “City Mall”. Objekt se prostire na više od 50.000 kvadratnih metara.

Kompanija već ima tržne centre u Bijeljini, Brčkom, Zvorniku i Doboju.

