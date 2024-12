Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i susnježica

U prvom dijelu dana u Bosni povremeno slaba kiša ili rosulja, a u višim područjima susnježica ili snijeg. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, a u ostatku države slab istočni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 10 do 16 stepena Celzijevih.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Prije podne nižim dijelovima grada slaba kiša ili rosulja, a višim slab snijeg.

Jutarnja temperatura oko 2, a dnevna oko 4 stepena Celzijevih,pišu Vijesti

