Donja Jablanica podiže glas: “Više ne molimo nego zahtijevamo”

Ogorčeni su mještani Donje Jablanice na to što 50 dana od razornih poplava i klizišta nemaju odgovore na pitanja koja su davno uputili. Sa četvrtog mirnog ukupljanja poručuju da se sada osjećaju u potpunosti napušteno. Primjer je Zekija Hodžić kojoj se nakon što je u toj noći izgubila majku Rahimu Begović niko nije ni obratio.

“Ja ću se do kraja svog života boriti za Donju Jablanicu, da se čuje glas Donje Jablanice pa do Strazbura. Mene niko nikada nije nazvao da me pita kako sam, osim ovog Pomozi.ba. Znači niko nije rekao kako ste, da li ste vi gospođo Zehija izgubili ikoga… kako se osjećaju drugi? Pa da dođu ruku utjehe da pruže… išta”, kazala je Zekija Hodžić, mještanka Donje Jablanice.

Nino Hindić i njegova supruga Sabina ostali su bez doma i tako u neizvjesnosti dočekuju zimu kao i njihove brojne komšije. Smrt Nininog brata Ibrahima ipak im je najveća i nenadoknadiva bol. Bez podrške nadležnih spremni su na oštre poteze.

“Ko god neka nam dođe pomoć, mi smo očajni postali. Neće niko da nam dođe, neće niko da nam se obrati i neće niko ništa… Uglavnom napušteni smo, ostavljeni smo. Tražimo istragu za ovih naših 19 mještana kojih nema više. Kao da zataškavaju sve”, istakao je Nino Hindić, mještanin Donje Jablanice.

Iz Tužilaštva HNK o istrazi u vezi sa spornim kamenolom odgovora nema ni mještanima ni medijima. Kao najodgovornije okupljeni vide Vladu Federacije BiH. Bez konkretne procjene sigurnosti, transparentnih informacija poručuju nadležnima “Poplave su prošle, ali vi nam utapate nadu”.

“Da barem dođu da popričaju s nama pa evo nije problem možda će ih oni smiriti, ali očigledno ovako bez odgovora stanje postaje sve gore i gore. Nismo uopšte dobili odgovore na pitanja o kamenolomu”, naglasio je Bakir Tufek, predsjednik MZ Donja Jablanica.

Tako su u pratnji policije opet prošetali magistralom u znak upozorenja. Iz automobila prolaznici u kolonama trubili su im u znak podrške, a onda se simbolično popeli na obrušeno kamenje iz kamenoloma koje je odnijelo živote i domove. Strpljenje im je pri kraju.

“Više ne molimo nego zahtijevamo, ali zaista zahtijevamo. Nama je više dosta. Jučer je sve smrzlo, a računi uredno dolaze, naše kuće su hladne.. pa da se zamijenimo za Parlament iako kažu da je i tamo hladno pa neka uzmu od naše milostinje neka uvedu grijanje u njega, možda će početi raditi. Zaista ovo je posljednje upozorenje, garantujem da ćemo skloniti sve vlasti i sami ćemo mi organizatori biti”, navela je Ćamila Imamović, mještanka Donje jablanice.

Bez odgovora o sigurnosti, ali i istrazi u vezi sa kamenolomom mještani Donje Jablanice za narednu nedjelju u 12:00 sati najavljuju blokadu magistralnog puta M-17 te pozivaju sve građane Bosne i Hercegovine da im se pridruže. Blokada bi trajala 19 minuta, po minutu za svaku od žrtava poplava u Jablanici.

“Da ćemo podnijet zahtjev da nam se odobri 19 minuta. Ako nam ne dozvole mi ćemo blokirat cestu da im javno kažemo da ćemo to ispoštovat barem za svaku žrtvu po minutu”, dodao je Ćamil Imamović, mještanin Donje Jablanice.

Ovaj put mještanima su podršku pružili radnici Željeznica koji su i sami u četvrtak poslali oštre poruke Vladi Federacije zbog nesanacije pruge zbog čega privreda gubi miliona, a samim tim i budžet Federacije BiH,piše N1

Facebook komentari