Hoće li neradna nedjelja uzrokovati zatvaranje malih trgovina?

Alen Rahimić i njegov brat već dugo prodaju voće i povrće. Nedjeljom su uglavnom naizmjenično radili jer su bilježili znaačajan promet na taj dan. Zabrana rada ih je zatekla, ali im i napravila konkretne probleme.

Alen Rahimić, trgovac:

”Ja subotom što zatvorim u ponedjeljak mogu sve baciti. A dan slobodan treba za trgovce, ali ne za nas koji radimo sa kvarljivom robom. Za nas je loše jer bacimo ovako puno robe. Ne može stajati to. Meni je ovo baš loše”.

Zbog toga će pokušati sve nadoknaditi dužim radom u petak i subotu. Ovakva negodovanja trgovaca došla su i do nadležnih. Planiraju ih tek sada uključiti u cijeli proces.

Amir Hasičević, Federalno ministarstvo trgovine:

”To je njihov pojedinačan glas koji se tek sada čuje. Opet poručujem da se ujedine i da nastavimo. Ovdje nije kraj. Zakon je donesen kao takav, a pratit ćemo ga. Po jednom članu je obaveza izvještavanje Federalnog ministarstva trgovine, pratit ćemo na terenu. Dosadašnje analize su pokazale da nije bilo pada prometa”.

Nego će promet biti raspoređen na ostale dane, uvjerava ministar, koji masovnu kupovinu u entitetu Republika Srpska tokom nedjelje, smatra privremenom. Tako će biti dok se građani ne priviknu.

Mario Nenadić, Udruženje poslodavaca FBiH:

”Uvažavajući ovo što smo čuli na konferenciji, a to je nezadovoljstvo jednog dijela trgovaca. To su male firme, obrti, oni vide rizike za svoje poslovanje. Dali smo im do znanja da će se u sve buduće procese u okviru Savjeta za trgovinu, koju će ministar uskoro formirati, uključiti i predstavnici malih, kao i velikih kompanija”.

I iz Udruženja poslodavaca kažu da ne očekuju da će doći do pada prometa, niti smanjenja broja radnika. I u ovom trenutku nedostaje trgovaca, pa je iluzorno govoriti o otkazima. Zato se danas govorilo i o uvozu radne snage iz drugih zemalja. U državu gdje se radnička prava nerijetko krše,piše N1

Amir Hasičević, Federalno ministarstvo trgovine:

”Borba za prava nisu prestala. Tek su počela. Tu je pitanje prekovremenih sati, neprijavljenih radnika, potom devijantnih načina isplata plata. To su sljedeći koraci koje ćemo poduzeti da se to ispravi”.

Za prodavače i prodavačice plate se kreću od 619 maraka do 1600 KM. Skoro devet hiljada trgovaca prima platu manju od 730 KM. Dio plate u koverti, neplaćeni prekovremeni sati – sve je to i dalje praksa u bh. trgovinama.

Facebook komentari