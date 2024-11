Greške u ishrani koje pravimo

Kada žele da smršaju, mnogi pokušavaju to da urade slušajući neke popularne savjete.

Proteinska ishrana, izbacivanje pojedinih namirnica iz ishrane, preskakanje večere… samo su neke od stvari koje će mnogi laici preporučiti kao “provjeren način” da skinete kilograme.

Ali, laici ne znaju ono što znaju stručnjaci, zato je nutricionista Đorđe Pejić u emisiji “RTS Ordinacija” raskrinkao česte greške koje pravimo u mršavljenju i otkrio šta zaista može da pomogne.

Najprije, proteinska ishrana nije dobar način da se riješite viška kilograma.

“Generalno, prevelik unos proteina direktno utiče na našu crevnu floru. U crevnoj flori imamo dobre i loše bakterije i upravo ta prevelika količina proteina koja se unosi tim proteinskim dijetama konkretno jede, odnosno dovodi do dispepsije tj. truljenja tih dobrih bakterija, remeti crvenu floru, metabolizam se tako vremenom remeti. U mnogim slučajevima, sa mnogim klijentima smo došlo do zaključka da te proteinske dijete daju trenutan rezultat, a da jo-jo efekat posle brži, upravo iz tih razloga što ti proteini tako deluju na našu mikrobiotu”, kaže Pejić.

Nemoj večerati i brzo ćeš smršati – ko zna koliko puta ste to do sada čuli, a evo šta Pejić kaže da je istina o preskakanju obroka.

“Teško je da neko ko nema redovne obroke sam rešava svoj problem, uvek bi sa nekim stručnjakom došli do individualnog plana i programa ishrane. Ta hrana koja je u lošoj kombinaciji ili on možda tu hranu loše metaboliše, on će umesto sat i po dva da se vari po sedam i osam sati, onda dolazi do nadutosti i raznih bakterija”, kaže nutricionista Pejić, dodajući da je preskakanje večernjeg obroka greška.

“Da bi metabolizam ubrzavao, mora da postoji redovnost u obrocima, ne mora da bude pet-šest, dovoljna su tri i jedna užina. Ali, uveče je sinteza proteina, znači kakva će nam mišićna masa biti i kako ćemo prilikom mršavljenja čuvati tu našu mišićnu masu, da ne ispadne posle smršali smo, a odoše strukturne masti u licu, ode mišićna masa. E ta večera je dosta bitna, najbolje je jesti, ako pričamo o redukcionoj ishrani, veći unos vlakana i povrća, sa proteinima obavezno, biljnim ili životinjskim svejedno, zato što mišić uveče traži taj protein koji mu treba. Dok za ručak bismo mogli da idemo i na veganske obroke”, kaže on.

Ističe da kada je riječ o izbacivanju pojedinih grupa namirnica iz ishrane, što ljudi često rade, da je i to greška.

“Ono što najčešće čujem od pacijenata da rade, a to je greška, jeste da isključe hleb i žitarice jer smatraju da ti ugljeni hidrati zapravo prave problem. A onda reše još i da vežbaju, pa dolazimo u problem jer nema dovoljno glikogena, nema dovoljno energije, nemamo šta da trošimo, pa se ide u hipoglikemiju, onda popodne jedemo više slatkiša i voća ili veću količinu hrane i onda tu nastaje problem. U suštini, najveća je greška isključiti žitarice jer su to vlakna koja su važna za dobre bakterije, koje regulišu ceo metabolizam”, smatra nutricionista.

Pejić kaže i da je sasvim dovoljno izgubiti dva i po do tri kilograma masti mjesečno jer se tim, sporijim mršavljenjem, smanjuju i šanse da se masti brzo i lako vrate, prenosi Najzena

