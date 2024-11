Danas,31. godišnjica rušenja Starog mosta

Kako navode, u isto vrijeme u cijelom HNK-u na svim mostovima će biti učenici osnovnih i srednjih škola sa porukom da nam mostovi služe da zajedno gradimo bolju budućnost.

Dodali su, da će prisustvovati tradicionalnom skoku skakača u Neretvu bez aplauza, u organizaciji Kluba skakača „Mostari“.Stari most je UNESCO-va svjetska baština koji je, kada je izgrađen, bio najveća lučna konstrukcija na svijetu. Sagrađen je 1566. godine za vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog , a graditelj je bio Mimar Hajrudin.

Sam most kroz historiju je bio nazivan “Novi”, “Sultana Sulejmana”, “Veliki” i “Stari”.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini (1992–1995), most je djelimično oštetila Vojska RS (VRS) i Jugoslavenska narodna armija (JNA),pišu Vijesti

9. novembra 1993. pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) srušili su Stari most kao dio kampanje granatiranja i teroriziranja Mostara što je potvrdio Međunarodni sud u Hagu. Most je rekonstruisan i potpuno obnovljen 2004. U julu 2005. most je uvršten na listu UNESCO-vih zaštićenih spomenika kulture. Od turističkog značaja je i tradicionalno takmičenje „Skokovi sa Starog mosta“ koji imaju dugu historiju.

Od 15. augusta 2015. Stari most postaje i domaćin takmičenja iz Red Bull Svjetske serije u ekstremnim skokovima u vodu, što se održava tradicionalno i ima turistički značaj u svijetu.

„Ja pogođen nisam,ni umro ni pao samo sam morao skočiti dole.Nastavit ću tamo gdje sam stao izronio je Stari za one što ga vole…“, navodi se u saopćenju Organizacionog odbora za obilježavanje državnih praznika i drugih značajnih datuma u HNK-a.

