Nova direktorica Aerodroma Banja Luka Valentina Kecman ne koristi službeni automobil, mobitel ni laptop

No, pored bogate biografije, ono što će sigurno fascinirati mnoge je da kecman ne koristi službeni automobil Aerodroma, ali ni službeni mobitel ni laptop.

“Kecman ne koristi službeni automobil Aerodroma Republike Srpske, Škodu Octaviju, zato što vozi neusporedivo bolji privatni automobil novi Range Rover, dočim je automobil vratila aerodromu. Vratila je i službeni mobitel jer kaže da ima flat tarifu na svom privatnom mobitelu i samim time joj službeni nije potreban. Gđa. Kecman je Aerodromu vratila i službeni direktorski laptop jer je njen privatni daleko bolji, a ovaj je potom zadužio jedan od djelatnika aerodroma”, navodi novinar Zamaaero-a.

Biografija Valentine Kecman

Kecman je 2013. završila osnovni studij poslovne administracije u Stillman College u Alabami. Ovaj koledž datira iz 1876. godine i legalna je korporacija države Alabame. 2015. godine magistrirala je diplomaciju na privatnom University of Camilo Jose Cale u Madridu, Španija. 2017. magistrirala je diplomaciju i diplomatski protokol i na ISPD (International School of Protocl and Diplomacy) u Bruxellesu, Belgija. Na koncu je 2018. doktorirala diplomaciju i međunarodne odnose u CEDS (Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques), Paris, Francuska, koji datira iz 1899. godine, a koji se specijalizirao za diplomaciju i visoko školovanje časnika (oficira). Istim gđa. Kecman nosi titulu doktorice znanosti. Kecman tečko govori engleski i španski jezik.

Kecman je 2020. završila vještine pregovaranja u Europskoj diplomatskoj Akademiji i Varšavi, Poljska, 2019. je dobila certifikat žirija za inovacije u politici Instituta za inovacije u politici, Beč, Austrija. 2017. je pohađala Strukturiranje i usvajanje rezolucija Ujedinjenih naroda Instituta Ujedinjenih naroda za obuku i istraživanje, Geneva, Švicarska, gdje je 2016. i 2017. također pohađala Resurse i mirovne operacije, Međunarodnu kaznenu (krivičnu) nadležnost, Resurse Ujedinjenih nacija i mirovne operacije, Uvod u reformu sektora sigurnosti, Protokol Ujedinjenih naroda, te Prekretnicu u mirovnim operacijama UN. 2016. je slušala i Pravne reforme Europske unije Centra za ustavne studije i demokratski razvoj, Bologna, Italija. Te godine pohađala je i Multikulturalnu svijest, te Ljudska prava za mirovne misije i Osnovna ljudska prava pri Sveučilištu za mir, San Hose, Kostarika. Od 2020. članica je Međunarodne asocijacije za protokol i diplomaciju, od 2021. članica je Instituta za kulturnu diplomaciju (Institute for Cultural Dimplomacy), od 2022. članica je Australijskog instituta za međunarodne odnose (Australian Institute of International Affairs).

“Kecman je kao mlada osobasa 18 godina čvrsto odlučila studirati u inozemstvu. Kako joj roditelji to nisu mogli financijski omogućiti, a kako se aktivno bavila tenisom dobila je djelomičnu stipendiju Stillman Collega za osnovni studij, a ostatak od više desetaka tisuća EUR je naknadila tako što je paralelno sa studijem radila kao teniski trener u Dubaiu (Ujedinjeni Arapski Emirati) i Indiji. Jednako tako sveučilište u SAD-u joj nije priznalo niz srednjoškolskih predmeta pa je morala pohađati razliku prije početka studija. Za dobivanje stipendije i početak studija morala je proći vrlo teške pripreme i zahtjevne prijemne ispite”, navodi Zamaaero,piše N1

Kecman je bila generalna menadžerica Kensington Sport Academy, Dubia, UEA od 2013. do 2016, generalna menadžerica BB Sport Academy od 2016. do 2021., Dubai, UEA; direktorica TB Clinic, Doha, Katar od 2021-2023, te je bila savjetnica direktora Aerodroma Republike Srpske od V. mjeseca 2023.

