Šta je pokazala obdukcija tijela iz katastrofe u Jablanici?

Forenzičari iz Trebinja i Foče, dr. Dražen Damjanjuk i dr. Boris Pejić su identificirali i izvršili obdukciju dvadeset osoba stradalih u jablaničkim poplavama. – Nijedan od njih nije imao klasično utapanje, već su svi stradali od zapušenja grkljana i dušnika zemljom i muljem, ili su stradali od mehaničkih ozljeda, zadobivajući teške prijelome od stijena i drugog materijala koji je padao po njima – kazao je Damjanjuk za “Nezavisne novine”, potvrdivši kako ni on, ali ni njegov kolega, nisu ustanovili nijedno klasično utapanje. Damajnjuk i Pejić su radili po spiskovima nestalih Jablaničana, pa je Damjanjuk izvršio obdukciju i bračnog para koji je pronađen zagrljen u smrti, Perić je radio na lešu nastradale trudnice u sedmom mjesecu trudnoće, ali su, kako kažu, i jedan i drugi, iako su do sada radili na brojnim “teškim slučajevima”, ovaj posao uradili sa dosta teških emocija.

Nas dvojica smo obradili i osam leševa iz jedne iste obitelji, iz koje je ostao samo jedan dječačić, tako da je sve to skupa jako potresno, ali, to je naš posao – kazao je dr Damjanjuk. O tome koliko je i fizički i psihički teško bilo odraditi ovaj posao govori i detalj koji je iznio doktor Damjanjuk:- Koliko je na leševima bilo zemlje i mulja možda najbolje govori podatak da je za jedan leš mome pomoćniku trebalo pola sata da ga pripremi za obdukciju – kaže Damjanjuk,piše Vecernji.ba

