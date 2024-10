Stravični prizori ceste između Buturović polja i Fojnice

Ne prestaju pristizati slike katastrofe koja je pogodila područje Konjica. Ovo područje površinski je najviše stradalo u katastrofalnim bujičnim poplavama koje su prošle sedmice pogodile Bosnu i Hercegovinu.

Svjedoče tome i fotografije regionalnog puta R437 i koji vodi iz pravca Buturović Polja prema Fojnici i R418b koji vodi prema Prozoru.Regionalni put za Fojnicu potpuno je presječen, nakon što se cesta na više mjesta na toj dionici urušila i završila u rijeci.Ovi regionalni putevi su žila kucavica ovog područja, kao i regionalni put koji vodi iz Buturović Polja prema Ostrošcu koji je zbog rušenja mosta također u prekidu i ozežano se odvija saobraćaj do Kostajnice. Na slici ispod je most kod Zakovica koji vodi iz Buturović Polja upravo prema Ostrošcu.Upravo su prekinute saobraćajne komunikacije na ovim putevima razlog zašto nadležne službe do konjičkih sela moraju dolaziti alternativnim pravcima, nerijetko preko planina ili probijanjem potpuno novih makadamskih puteva. Sve to dodatno otežava situaciju mehanizaciji koja je danonoćno na terenu,pišu Vijesti

Uprkos svemu, nadležne službe uspjele su doći do svih pogođenih mjesta, evakuisati ljude ili im pružiti pomoć, u zavisnosti od situacije. U brojnim mjestima uspostavljena je napajanje električnom energijom, a u Buturović Polju je od prije nekoliko dana uspostavljeno i uredno vodosnabdijevanje.

