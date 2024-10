Vremenska prognoza za narednih nekoliko dana…

Danas u Bosni više niske oblačnosti će biti prije podne. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je i magla. Sunčanije u drugom dijelu dana. U Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 24°C.

U nedjelju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar slab, većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24°C,piše Slobodnabosna

U ponedjeljak u Bosni se očekuje prolazno naoblačenje prije podne. Lokalno može pasti malo kiše. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C.

U utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 9°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 25°C.

