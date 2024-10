U onom što je nekad zvao domom više nikada ne bi pustio djecu da prenoće

Dok stojimo pored njegove uništene kuće Esad Hindić se prisjeća kobne noći. U nju je, pored porodice, u jedan po noći skrio i petnaest putnika koji nisu mogli dalje prema Prozoru. Na njih su se potom sručili teški nanosi kamenja visoki i do dva metra. Svi su preživjeli, ali života ovdje, kaže nam, više nema. Gdje će – ne zna. U onom što je do prije sedam dana zvao domom više nikada ne bi pustio djecu da prenoće. Iz tek obnovljene kuće izbacuje nov namještaj i otpad – a sa svakom kantom, kaže Esad, gleda kako mu odlazi komadić života. Pomažu mu komšije. Jedan od njih je Admir. I selo Mirke je, napominje nam, priča o solidarnosti i požrtvovanosti – za i zbog drugog.

“Dolje odavde, druga ili treća kuća odavde isto je materijal ušao u kuću. Žena i troje male djece. Uspjeli su nekako da se izvuku. Znate kako to ide, dođe komšija, pomogne, ponese, iznese. Ovo se stvarno ne pamti, ovo je…”.

Admir će tu ostati, nema kaže gdje drugo. Nad glavom mu vise odroni, a službe se pribojavaju da će se spustiti sa prvom narednom kišom,piše N1

“Šteta je ogromna. Situacija je takva da se klizište može ponoviti… Ja se slažem sa ljudima da ne mogu ostati u nekim dijelovima i da im se naravno mora pronaći alternativni smještaj i obeštećenje.”

Za sanaciju sela Mirke, stava je Bešić, trebaće barem pola godine. Istovremeno, alternative se već iznalaze, općina je zatražila dvadeset kontejnera za smještaj čiji se dolazak očekuje. Danas se počelo raditi na projektnoj ideji za izgradnju dvije zgrade, ponude za donacije već stižu. Koliko će ih trebati najbolje govori sljedeće:

“Svako selo je pogođeno. Mi nismo imali komunikaciju, komunikacija nije postojala između bilo koga, sve je bilo presječeno. I svaki dan se radi na uspostavljanu komunikacije. Imamo magistralni put M 17-5 koji je bio totalno prekinut, pa je i tu uspostavljena privremena komunikacija, može se samo terenskim vozilima. Imamo određenih sela do kojih moramo izvršiti ozbiljne popravke ceste i to će se sve popraviti, to nam sve slijedi.”

Moramo početi vraćati život u općinu, poručuje njen prvi čovjek. Proces će trajati. Utvrđeno je da je oštećeno više od 180 objekata, a uništeno blizu pedeset. Preliminarna procjena štete prelazi 50 miliona konvertibilnih maraka.

