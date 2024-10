Dženan iz Donje Jablanice: Samo da mi je da nađem bratića i sestru, kćerka Amina: Pas je sve predosjetio

Dženan Imamović i njegova kćerka Amina u Donjoj Jablanici su u noći s četvrtka na petak preživjeli pakao.

Dženan Imamović kaže da su radovi na čišćenju terena u toku te da je zadovoljan njihovim tempom.

– Sada je koordinacija puno bolja nego u početku, sve je uvezano. Navodim ih gdje su bile ledine, gdje je bio beton, još tražim bratića i sestru. Radi se i traže i vjerujem da će to brzo biti gotovo. Najbitnije mi je da ih nađemo, da duše nađu smiraj – kazao je Dženan Imamović.

Poručio je da se drži uz pomoć tableta za smirenje.Prvi val je drva pokupio, pa je onda išao kamen. Što se tiče kuće, ona jeste malo pukla, ali to je neznatno. Kako je uopšte uspjela da ostane, sam se čudim – istakao je Dženan.

U teškim trenucima Amina je uspjela da spasi psa. Kaže da ga je čula dok je lajao, a onda je vidjela da voda brzo ide.

– Jedva sam došla do njega, zagrlila ga i uvela u hodnik. Inače, kad je kiša uvijek ga uvedem u kuću i on se smiri. On je tada osjetio šta dolazi, nije mogao da se smiri. On je počeo da skače s kreveta na krevet, probudila sam roditelje. Probudila sam i drugaricu Maju. Pokušali smo samo da spasimo živu glavu. Srećom imali smo merdevine u kući – kaže Amina,piše Avaz

Dženan kaže da su već tada počeli da pucaju prozori i dolaze nanosi blata, a oni su izašli i počeli da bježe iza garaže.

– Onda je nastao haos i lom, bježali smo, komšija je došao. Onda počinje dozivanje u pomoć – ispričao je.

Facebook komentari