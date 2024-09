Kolege iz Crne Gore otkazale saradnju sa Moamerom Kasumovićem

Osim osuda s ovim glumcem oni koji su sarađivali otkazuju saradnje pa su to osim reditelja Feđe Isovića koji je s njim radio na novom projektu učinili i iz Crne Gore u koju se prije nekoliko godina preselio.

Da je nastavio sa normalnim životom i nakon presude to je jasno pa je tako Kasumović ostvario i niz saradnji u rodnom Bijelom Polju.

Međutim, nakon što se saznalo za presudu i za ogavan čin glumca, ragovao je i glumac Omar Bajramspahić iz Crne Gore s kojim je Kasumović uz još Obrada Nenezića pokrenuo OMO teatar u Crnoj Gori, a u sklopu kojeg su izveli dvije predstave.

OMO teatar je tek nedavno osnovan, a glumac Omar Bajramspahić za N1 je potvrdio da je ta saradnja s glumcem odmah prekinuta nakon saznanja o Kasumoviću.

“Svaka saradnja je prekinuta, a OMO teatar rasformiran”, poručio je kratko Bajramspahić.

Zatim se osvrnuo i na presudu Kasumoviću i sve ono što je učinio.

“Saznao sam o ovoj užasnoj situaciji iz medija i najblaže rečeno šokiran sam. Drago mi je da je mladić koji je žrtva progovorio, jer ovakvi zločini moraju biti oštro kažnjeni, a žrtvama pružena svaka moguća podrška”, naglasio je Bajramspahić.

Podsjetimo, Kasumović je 2021. godine prijavljen za bludničenje nad maloljetnikom za šta je počeo sudski proces i na kraju je glumac osuđen na godinu zatvora za šta je presuda konačno donesena 2022., ali nikada je nije odslužio jer je platio novčano tu istu kaznu u novembru 2023. godine u iznosu od 36.500 KM.

Takvo nešto je moguće jer to Krivični zakon dozvoljava, a njegove izmjene bi se mogle uskoro i očekivati pogotovo u ovom segmentu, a što nam je potvrđeno jučer.

Također,, iz Tužilaštva Kantona Sarajevo su se žalili na visinu kazne, ali Općinski sud je odbacio žalbu i potvrdio prvostepenu presudu.

Inače, za ovaj slučaj se saznalo 16. septembra kada je u Narodnom pozorištu nakon predstave “Tiho, tiše” koja govori o nasilju javno istupio mladić koji je bio Kasumovićeva žrtva i progovorio o svemu, a što je šokiralo sve prisutne kako zbog samog slučaja tako i zbog toga što je on sve vrijeme bio zataškan.

Međutim, tu nije kraj i da situacija bude gora, Kasumović nije presuđen zbog te žrtve iz Narodnog pozorišta već zbog druge žrtve koja je kolegama novinarima sa portala Raport, a koji su otkrili ovu priču, došla u pratnji roditelja u redakciju i iznijela sve detalje.

Na kraju se postavlja pitanje postoji li mogućnost da postoji još Kasumovićevih žrtava koje samo još nisu smogle hrabrosti o svemu govoriti?

