Sutra pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stepena.

U Sarajevu sutra pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 10, a dnevna oko 17 stepeni.

U sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne danas je bilo pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima slaba kiša je zabilježena ponegdje u Krajini,pišu Vijesti

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 5 stepeni; Ivan Sedlo 12; Bihać, Sokolac 13; Banja Luka, Jajce, Prijedor, Sanski Most 14; Srebrenica 15; Gradačac, Tuzla 16; Drvar, Sarajevo Zvornik 17; Bugojno 18; Livno 19; Široki Brijeg 21; Neum 23; Mostar i Trebinje 24 stepena, saopćeno je iz FHMZ-a,pišu Vijesti

