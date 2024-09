Građani u problemu: Najezda zmija otrovnica u Trebinju

U Trebinju je u posljednjih nekoliko dana zabilježena prava najezda zmija otrovnica, među kojim je bilo i poskoka i šarki, ali i onih koje, kako se vjeruje u narodu, nisu otrovne, jer njihov ujed izaziva samo otok, a takve dvije su za nogu ugrizle radnika koji se bavi njihovim uklanjanjem, pišu “Nezavisne novine”.

On je u posljednja dva dana imao pet intervencija uklanjanja zmija i dvije stršljenova, a u nedelju popodne, u samom centru grada, ulovio je jednu „šarku“ koju su primijetila djeca idući ka obali rijeke na kupanje.

– U protekla dva dana sam ulovio četiri zmije, dvije su mi pobjegle, a dvije su me čak i ujele, jer sam, tražeći ih, jednoj, usred kuće u koju je ušla, stao na rep koji je virio ispod kauča, a ja ga nisam vidio, pa se ona nekako izvila i ugrizla me iznad čizme, a druga me, sutradan, napolju, takođe ujela za istu, lijevu nogu, ali srećom nisu bile otrovnice, pa mi je noga samo otekla i sada bridi, ne boli me – kazao je Mišo Pamučin,piše Avaz

