Struja skuplja od obećanog: Ko će odgovarati za to?

Računi stigli, a obračun je pojedinima bio sumnjiv. Najavljenih 10 posto, ako pogledamo račune za višu i nižu tarifu, ne bi iznosilo 10,22 feninga, odnosno 5,11 feninga po kilovat satu. Pojašnjenje objavio profesor mašinstva na društvenim mrežama.

“Neobično mi je bilo na računu za električnu energiju da sam vidio da cijena električne energije nije 10% nego veća od 20 posto”, rekao je Samir Lemeš, profesor na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Objašnjenje smo tražili iz Elektroprivrede BiH, gdje nas je generalni direktor uputio na direktora za snabdijevanje. On je, ipak, rekao da na upitu rade, ali odgovor nismo dobili. Kao ni iz Federalne vlade.

Ipak, iz FERK-a su nam pojasnili da ukupni račun nije uvećan za tih 23%, jer se cijena korištenja distributivne mreže nije uvećavala.

“Komponenta energije jeste uvećana više od 20%, ali kako tarife za korištenje mreže i tarife za mjerno mjesto nisu mijenjane prosječno povećanje za kupce iznosi 10,04%”, rekli su iz FERK-a.

Ukoliko uzmemo u obzir navode FERK-a da se cijena mrežarine nije uvećavala i tu cijenu saberemo i sa starom i sa novom, usluga električne energije koja jeste uvećana uvrstimo je u staru formulu za procenat, opet ćemo dobiti

da je uvećanje cijene električne energije za 11,47% što je približno 11,5%. I tako dobijemo da je cijena električne energije veća za 11,5% što je 1,5 posto više od one dozvoljene.

Jedino rješenje, kaže Lemeš, sada je plaćati i uložiti žalbu. Eventualno da bi razlika mogla biti namirena, jer kad su više milionski iznosi u pitanju i jedan posto razlike znači, posebno jer, tvrdi, da ovako Elektroprivreda pokriva loše poslovanje i već poznate gubitke,pišu N1

“Opet poskupljenje nije 10,3% kako piše u odluci nego izađe negdje 11 i po posto. Za otprilike oko 500 miliona KM koliko je ovdje navedeno u odluci to je negdje milion KM godišnje. Neko će milion KM staviti u džep. Mi imamo jako puno institucija koje plaćamo, skupo ih plaćamo da rade svoj posao evo neka institucije te i urade svoj posao, neka provjere ko je napravio grešku”, naglasio je Lemeš.

Nadležni za sada bez uviđanja te greške. No, građanima je svako poskupljenje previše. Svjesni da jedno poskupljenje ima često lančanu reakciju. Vidno razočarani, svako poskupljenje primijete i lagano gube nadu.

“Hoće li smanjiti ako kažem da je previše?”, “Isto trošim uvijek struje, ali je više novca došlo nego inače. Pa sam zato vidio da je to povećanje veće nego što je rečeno”, “Kvalitet života je veoma težak. Svaki dan nešto poskupi, a penzije minimalne”, “Sad mi je račun mnogo veći nego prethodni koji su dolazili ranije. Tako da se odmah mogla uočiti razlika da je to baš povećano i to je puno za ovaj standard. Plate se ne povećavaju, penzije. Ništa. Sve stoji, a ovamo dižu se cijene za sve”, mišljenja su građani.I dalje bez najava subvencija, poskupljenja ponekad budu i veća od najavljenih. A, dok čekamo objašnjenje, pitanje je hoće li neko odgovarati pa i za ovih jedan posto.

