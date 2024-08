Pročitajte kakvo nas vrijeme očekuje početkom septembra

Početkom sljedeće sedmice uz povećanje naoblake moguće je nestabilno vrijeme sa kraćim lokalnim pljuskovima. Od srijede 28. augusta do kraja mjeseca prognozira se pretežno vedro i stabilno vrijeme.Minimalne temperature zraka varirat će između 18 i 24 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine do 24. Najviše dnevne temperature uglavnom između 30 do 36, na jugu i sjeveru zemlje do 39 stepeni. Od utorka 27. augusta maksimalne temperature do 36 stepeni.Početkom septembra zadržat će se suho i stabilno vrijeme. Više naoblake uslovit će i nešto niže temperature zraka.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 15 i 20, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34, jugu zemlje do 36 stepeni,piše Radiosarajevo

